Nieuwe Paddepoelsterbrug laat nog jaren op zich wachten

De Paddepoelsterbrug na de aanvaring in september 2018 (Foto: De Vries Media)

Het duurt zeker nog een aantal jaren voor er een nieuwe Paddepoelsterbrug is.

Dat blijkt uit de antwoorden van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op Kamervragen van D66. De Paddepoelsterbrug over het Van Starkenborghkanaal in de stad werd een jaar geleden kapotgevaren door een schip.

Rijkswaterstaat gaat eind 2021 de eerste schetsen op papier zetten voor een nieuwe permanente brug.

Vervangende brug op andere plek

In de antwoorden van de minister staat ook dat een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug niet op de oude locatie van de Paddepoelsterbrug komt. 'Ruimtelijke inpassing' zou hiervan de reden zijn.

Ruimte

Dit kan alles betekenen, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. 'Het gaat erom of de brug past, maar ook of er aan de veiligheidseisen wordt voldaan en of er voldoende rekening wordt gehouden met de omgeving.

Eerder was al duidelijk dat de Paddepoelsterbrug niet in de oude vorm terugkeert. Het Van Starkenborghkanaal wordt verbreed, waardoor een ander soort brug nodig is.

Het Rijk stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van de tijdelijke brug. De rest wordt door Rijkswaterstaat betaald. Hoeveel is niet duidelijk.

Vergunningen

Ook het plaatsen van de tijdelijke brug gaat nog even duren. Eerst moet een locatie worden gevonden, schrijft Van Nieuwenhuizen. 'Daarna dienen er vergunningen aangevraagd te worden, moet de realisatie aanbesteed worden en vervolgens moet de brug gebouwd worden.'

De tijdelijke brug wordt waarschijnlijk negen tot tien meter hoog.

D66 Stad: duurt te lang

De antwoorden van de minister zorgen voor licht enthousiasme bij Tom Rustebiel, raadslid van D66 in de gemeente Groningen. 'Ik ben blij dat er weer wordt gesproken over een geheel nieuwe Paddepoelsterbrug. Minder blij ben ik natuurlijk over het feit dat het allemaal zo lang duurt.'

Ook het tijdelijke pontje behoort nog steeds tot de opties. Uit onafhankelijk onderzoek dat de minister heeft laten uitvoeren blijkt dat de pont op twee plekken mogelijk is. 'Dit onderzoek heb ik eind augustus met de regionale bestuurders gedeeld. Ik ben in afwachting van hun reactie.'

De gemeente Groningen ziet het niet zitten om mee te betalen aan het pontje.

