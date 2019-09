Gitaarvirtuoos Joost Dijkema presenteert nieuwe album in Vera

Het is de opvolger van de in 2017 verschenen debuut-cd Sacred Revelations. De Groninger Drent maakt opnieuw indruk met zijn virtuoos gitaarspel.

Dikke jetlag

Met een dikke jetlag repeteert de 30-jarige gitarist in zijn tijdelijk huis, net buiten Peize, voor zijn plaatpresentatie vrijdagavond in poppodium Vera in Groningen.

'Achteraf was het misschien niet zo slim om vlak voor de presentatie naar Amerika te gaan,' lacht Dijkema. Op zijn nieuwe album heeft het allemaal geen effect, dat was lang voor zijn reis al opgenomen.

Motief

'Het album heet Time thief, omdat veel liedjes daar betrekking op hebben', vertelt hij over zijn nieuwe plaat. 'Zo staat er een nummer op dat Eite's last journey heet. Dat gaat over iemand die ik kende en die al fietsend een ongeluk kreeg en dat niet overleefde. Hij werd meegenomen door de Time thief, zeg maar.'

Het album, dat zowel op cd als op vinyl verschijnt telt elf nieuwe liedjes.

Een schilder met een bouwlift

Een van de tracks op de nieuwe plaat nam Dijkema op in de Der Aa-kerk in Groningen. 'In 2016 speelde ik een keer in die kerk en dat vond ik zo tof klinken dat ik daar een nummer wilde opnemen met een strijkorkest.'

De opnames in het monumentale gebouw bleken echter een stuk lastiger dan verwacht. 'Er was een schilder aan het werk buiten de kerk en die gebruikte zo'n lift en iedere keer als hij dat ding verplaatste hoorde je dat op de opnames.'

Presentatie in Vera

Joost Dijkema presenteert zijn nieuwe album vrijdagavond in Vera in de Oosterstraat in Groningen. Hij zal een groot deel van het album live spelen en wordt onder meer begeleid door gitarist John Hekert en violist Heta Salkolahti. Beiden werkten ook mee aan de plaat.