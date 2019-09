Appartementen in Zusterflat Winschoten? 'Wij geven oude stenen een tweede kans'

Het is de grote wens van vastgoedman David Maas: de iconische zusterflat in Winschoten ombouwen tot appartementencomplex. 'Het is een mooi en degelijk gebouw, wij willen de flat graag nieuw leven inblazen!', zegt Maas.

Er is alleen een klein probleempje: er mag op dit moment helemaal geen woonruimte in de flat verhuurd worden. Daarover later meer.

Assen



Maas wil graag afspreken in Assen. Daar staan twee gebouwen die hij bezit en waar hij niet over uitgesproken raakt: de Tasmantoren en het Jules Verne-complex, beide vernoemd naar wereldreizigers.

Binnen in het Verne-complex wordt hard gewerkt. De link met de zusterflat, die zo'n vijftig kilometer verderop in Winschoten staat, is snel gemaakt. Maas: 'Deze binnenkant lijkt sprekend op de studio's en appartementen die wij in Winschoten willen realiseren. Elke studio heeft een eigen keuken, een badkamer en een woon- en/of slaapkamer.'

De kosten? Maas: 'De studio's worden vanaf vierhonderd euro verhuurd en de appartementen tot 650 euro. Die zijn voor de jonge werkenden bedoeld. Of nee, die moet ik tegenwoordig 'young professionals' noemen, haha.'



Dit soort appartementen heb je bijna niet in Winschoten en omstreken David Maas - Vastgoedman

Veel vraag



De doelgroep en de kosten zijn duidelijk geformuleerd, er is alleen één klein probleempje. Maas: 'Tja, het is misschien wel een risicootje. Er zit een maatschappelijke bestemming op. Dat betekent dat er geen woonruimtes verhuurd mogen worden.'

Zonder wijziging van de bestemming door de gemeente Oldambt, kan Maas weinig met zijn ambitieuze plannen.

Het klinkt als een behoorlijk risico als je bedenkt dat de totale investering zo'n twee miljoen euro bedraagt. Maas ligt er niet wakker van: 'Er is ontzettend veel vraag en aangezien er altijd zusters in gewoond hebben, ga ik er vanuit dat de gemeente hier aan meewerkt.'

Des te langer Maas over zijn plannen praat, des te enthousiaster hij wordt. 'Dit soort appartementen heb je bijna niet in Winschoten en omstreken. Hoe perfect zou het zijn? Je kunt als student of werkende op jezelf wonen, maar bent tegelijkertijd dicht in de buurt van je moeders wasmachine en je vaders portemonnee', zegt Maas, gevolgd door een harde lach.



De zusters hadden vroeger een kamer van 2,5 bij 4 meter, tegenwoordig willen mensen toch groter wonen David Maas - Vastgoedman

Gebouw transformeren



Het gebouw blijft hoe dan ook staan. 'Wij geven oude stenen een tweede kans. Dit is een heel mooi en degelijk gebouw. En het is heel goed te transformeren. Er moeten alleen wel wat muren uit. Het zijn namelijk hele kleine ruimtes. De zusters hadden vroeger een kamer van 2,5 bij 4 meter, tegenwoordig willen mensen toch groter wonen. Dan moet je denken aan appartementen van zo'n veertig vierkante meter.'

Maas wil in totaal 72 studio's en appartementen realiseren.

Emotionele waarde



Daar waar het in de vastgoedwereld vooral gaat om grote projecten en miljoeneninvesteringen, komt er bij dit project iets meer kijken: het overlijden van zijn vader.

'Mijn vader is drie jaar geleden overleden. Een van zijn laatste projecten was het bouwen van een studentenflat in Tsjechië. Dat gebouw heette de Domeq. Daarom heb ik ook voor die naam gekozen. Dit is mijn eerste project waarbij ik zelf de stenen aankoop. Het vernoemen leek mij daarom wel gepast.'

Hoe nu verder?



De aankoop is gedaan, maar hoe gaat het nu verder? Het plan dat ligt, wordt op dit moment uitgewerkt. Volgens Maas wordt het ambitieuze project binnen twee weken aan de gemeente gepresenteerd.

Het is vervolgens aan de gemeente om te bepalen of Maas wel of geen woonruimte mag verhuren. Wethouder Laura Broekhuizen gaat over de portefeuille 'Bouwen en Wonen'. Haar is om een reactie gevraagd, maar zij wil eerst de plannen van Maas zelf horen voordat zij laat weten hoe zij tegen het project aankijkt.