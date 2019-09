Zorgen weggenomen: Oude LTS in Winschoten wordt afgebouwd

Het werk wordt weer opgepakt bij de Oude LTS in Winschoten. Na de bouwvak bleef het verdacht stil op het complex. Toen sprak de gemeente Oldambt haar zorgen uit over de verbouwing.

Die zorgen zijn nu weggenomen. Wethouder Erich Wünker: 'Wij hebben de toezegging dat de Oude LTS wordt afgebouwd.'

De Oude LTS in Winschoten moet verbouwd worden. Het plan is om het oude gedeelte om te bouwen tot appartementencomplexen voor ouderen. Het nieuwe gedeelte bestaat uit twee lagen. Daarin komt onder andere zorginstelling Oosterlengte. Wünker: 'En op de begane grond komen nog andere zorgvoorzieningen.'

Er kwam de afgelopen periode weinig terecht van de plannen. Aedifica, eigenaar van het pand, had het werk stilgelegd. Het bedrijf was destijds onbereikbaar voor commentaar, maar RTV Noord wist hand te leggen op een brief die naar ten minste één ondernemer is verstuurd.

De brief was afkomstig van het Groningse uitzendbureau JD Werkt en leest:

'Beste zzp'er van JD Werkt, Afgelopen weken zijn er diverse zaken gaan spelen rondom de bouw van de LTS in Winschoten en het verzorgingscentrum in Nieuwe Pekela bij onze opdrachtgever Aannemerij Eurodam. We hebben de afgelopen week diverse malen overleg gevoerd met betrokken partijen om er voor te zorgen dat we maandag 19-8 a.s. jullie weer aan het werk zouden kunnen stellen op deze 2 werken. Helaas hebben deze gesprekken niet de gewenste uitwerking gehad waardoor we niet anders dan kunnen besluiten om (voorlopig) geen medewerkers meer te plaatsen bij deze opdrachtgever.'



De eigenaren van JD Werkt wilden destijds geen commentaar geven op de verstuurde brief.

De gemeente Oldambt sprak vervolgens haar zorgen uit, maar is weer gerustgesteld. Wethouder Wünker: 'Wij hebben een positief gesprek gehad met het Belgische vastgoedbedrijf Aedifica. Zij hebben uitgesproken om de klus binnen een jaar te klaren. Daar gaan wij daarom ook vanuit.'

Ook de werkzaamheden in Scheemda worden weer opgepakt. Daar moet een afdeling van Oosterlengte komen. Wünker daarover: 'Dat zal iets langer duren. Het complex dat daar moet komen, moet nog vanaf de grond worden opgebouwd. Maar ik ben een tevreden wethouder.'

