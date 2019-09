De Groninger schrijver Bill Mensema (Delfzijl,1960) begint een bijzondere serie. Niet op Netflix of Videoland, maar in boekvorm.

Decade heet de serie, die de periode 1978 tot en met 1987 bestrijkt. De serie volgt twee uit Delfzijl afkomstige studenten. Mannenborstjes is de titel van het eerste deel, dat deze maand verschijnt.

'Niet nodig'

'Het was het einde van de optimistische jaren 70, er volgde een grote werkloosheid, steden verpauperden en leegstaande panden werden gekraakt', herinnert Mensema zich de jaren tussen 1978 en 1987.

'Tegen mensen uit mijn generatie werd verteld dat we niet nodig waren. We zaten allemaal in de uitkering en we zagen elkaar een keer in de maand op de woensdagochtend bij de Sociale Dienst waar we dat verdomde blauwe formulier moesten invullen.'

Metafoor

Het eerste deel van de serie kreeg de titel Mannenborstjes mee. 'Daar had ik op jonge leeftijd al last van, nog voor dat ik met bierdrinken begon,' vertelt de auteur. 'Maar nu is het een metafoor. Je hebt een probleem en hoe ga je het overwinnen?'

In het eerste deel ontmoeten we de twee hoofdpersonages, Han en Jan. Twee tieners nog die opgroeien in Delfzijl en voor een studie naar Groningen verhuizen. 'Ze beginnen hun leven eigenlijk opnieuw, maar voor ze dat lukt moeten ze eerst het verleden afsluiten. En voor hen zijn dat helaas hun liefdes die ze hebben verloren.'

Fawlty Towers en Tommy Cooper

Het verhaal begint met een weggewaaide cowboyhoed die tot allerlei hilarische situaties leidt.

'Ik hou van slapstick, dat dingen zo nu en dan uit de hand lopen,' legt Mensema uit. 'Ik werd altijd erg vrolijk van de serie Fawlty Towers en van Tommy Cooper. Maar mijn verhaal gaat tegelijkertijd over serieuze zaken als liefdesverdriet.'

Waar gebeurd

Dat zowel de schrijver zelf als zijn personages uit Delfzijl afkomstig zijn doet vermoeden dat Mannenborstjes meer autobiografische elementen bevat. 'Het is héél erg autobiografisch. De ergste dingen zijn allemaal waar gebeurd. De minst erge dingen heb ik zelf verzonnen.'

Mannenborstjes verschijnt deze maand bij de Groninger uitgeverij Passage.