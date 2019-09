Danny Buijs: 'We moeten een topdag hebben om tot een resultaat te komen'

'De les van woensdag is dat je een topdag moet hebben om in de buurt te komen van een resultaat. Woensdag waren wij niet top', begint FC Groningen-trainer Danny Buijs zijn voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Ajax.

Genadeloos afgestraft

'In het verdedigen hebben we het twee of drie momentjes niet goed gedaan en dat wordt door de topclubs direct genadeloos afgestraft. PSV heeft niet eens heel veel kansen gehad in de eerste helft, maar het staat wel gewoon 2-0 bij de rust. En dat is dan direct het verschil tussen een topclub en andere clubs.'

We maken allemaal fouten, maar het moet niet te vaak en te veel gebeuren, dat geldt voor iedereen Danny Buijs - trainer FC Groningen

Sergio Padt verkeert de laatste weken niet in grootse vorm en hij had de 2-0 van PSV bijvoorbeeld ook moeten hebben. 'Ik maak me geen zorgen, omdat Sergio een uitstekende keeper is. Feit is ook dat je in de laatste twee of drie weken een aantal situaties hebt gehad waar hij het beter kan doen. Vaak is het de pech voor een keeper dat het dan een tegengoal is. Dat het beter moet, dat is duidelijk. Zo simpel is het. We maken allemaal fouten, maar het moet niet te vaak en te veel gebeuren, dat geldt voor iedereen.'

Slordig en naïef

Toch lagen er voor Groningen vooral in de tweede helft mogelijkheden in Eindhoven. 'Als je ze pijn wilt doen, dan moet je goed genoeg zijn aan de bal. Daar waren we slordig en naïef in. Dat kan je jezelf niet permitteren in een uitwedstrijd tegen een topclub. Ik vond het wel mooi om te zien dat ze het lef hadden om te voetballen, maar daar moet je niet in doorslaan. Dat zijn de dingen die beter moeten als je een resultaat wilt halen.'

'Als je uit speelt bij PSV of Ajax, dan ga je niet acht honderdprocentkansen krijgen. Dus die twee of drie die je krijgt, dan moet je toeslaan. Ik heb tegen de jongens ook gezegd dat ik zeven of acht keer bij PSV heb gespeeld en daarvan heb ik één keer gewonnen. Je moet ook een beetje geluk hebben. Vorig jaar kregen we in de uitwedstrijd tegen Ajax een goede kans met Doan, maar hij maaide over de bal en een aantal minuten later sta je met 1-0 achter.'

Een fitte Memisevic speelt bij mij altijd Danny Buijs - trainer FC Groningen

Zelfde basiself

FC Groningen speelt zaterdag waarschijnlijk met dezelfde elf spelers als woensdag tegen PSV. 'Er zijn altijd wel wat pijntjes, maar ik verwacht niet dat er bijzonderheden bij zitten. Vaak zie je ook dat jongens dit soort wedstrijden graag willen spelen.'

Bij FC Groningen ontbreken Kaj Sierhuis, Michael Breij en Samir Memisevic. Laatstgenoemde is op de goede weg en traint alweer bijna volledig mee. Het is afwachten hoe het de komende weken gaat, maar als de verdediger weer fit is, kan hij volgens Buijs rekenen op een basisplaats. 'Een fitte Memisevic speelt bij mij altijd.'

