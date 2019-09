Gräper blij met Europese treinmiljoenen: 'Meer dan we hadden gehoopt'

'Ik ben er heel blij mee, want het is iets meer dan we hadden gehoopt', zo laat ze weten. 'We deden namelijk een aanvraag van 10 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor de eerste fase van de Wunderline, waar zo'n 53 miljoen euro mee gemoeid is.'

Project kost 150 miljoen

Voor de tweede en derde fase zijn de provincie Groningen en de Duitse deelstaat Niedersachsen van plan opnieuw een aanvraag in te dienen bij de Europese Unie. Het hele project is begroot op zo'n 150 miljoen euro. Daarvan komt ruim 85 miljoen uit de pot van de provincie Groningen, 17 miljoen euro van het Rijk en de rest moet uit Europa en Duitsland komen.

Gräper ziet het enthousiasme voor de aanleg van de Wunderline ook aan de andere kant van de grens toenemen. 'Ik denk dat we erin geslaagd zijn om de Wunderline een echt Nederlands-Duits traject te maken.'

In 2024 eerste deel

De eerste fase moet in 2024 klaar zijn, wanneer de nieuwe Friesenbrücke gereed is. 'Die deadline gaan we vooralsnog halen.'

Het eerste deel van de werkzaamheden zal vooral bestaan uit het upgraden van de lijn Groningen - Winschoten, die door de zwakke bodem nooit optimaal zal functioneren. 'Op dat hele traject kunnen we niet altijd een snelheid halen van 130 kilometer per uur, maar op delen van het traject wel. Dat is wel een ingewikkelde puzzel.'

