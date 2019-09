Advocaat over steekincident Javalaan: 'Ronduit bizar dat het OM hier een zaak van maakt'

De Burundees zou op 10 februari vorig jaar in een woning aan de Javalaan in Groningen een man in zijn borst hebben gestoken met een mes. De mannen kenden elkaar van de bed-bad-broodvoorziening in Stad.

Gezellige avond

De Burundees was flink onder invloed van drank toen hij de woning binnen ging. Daar waren meerdere personen aanwezig voor een gezellige avond. Volgens getuigen ontstond er een woordenwisseling, waarop de Burundees het slachtoffer zou hebben gestoken.

Het mes brak na de steek af bij het handvat. Het slachtoffer zou hevig hebben gebloed, maar hield er desondanks een klein litteken aan over.

Geen foto's

De raadsman pleitte voor 'regelrechte vrijspraak' van zijn cliënt. Hij vond het 'ronduit bizar' dat het Openbaar Ministerie hier een zaak van maakte.

Op de avond van het incident was er geen ambulance gebeld, was er geen politie bij de woning geweest en waren er geen foto's gemaakt. 'En dat terwijl iedereen tegenwoordig vergroeid is met zijn mobiele telefoon', aldus de advocaat.

Alle soorten messen

Ook verschillen getuigenverklaringen over de plaats van de steekpartij, stelde de raadsman. Van de trap in de portiek, tot aan de woonkamer en in de keuken.

'En dan het mes. Broodmes, schilmesje, aardappelmesje. Ik heb alle soorten messen voorbij zien komen', zei de raadsman. Ook zou een getuige in het Engels zijn gehoord op het bureau, zonder een tolk erbij. 'Het rammelt aan alle kanten', vond hij.

Jaar later aangifte

Het slachtoffer liet zich daags na het incident nakijken door een huisarts. Hij ondernam verder geen stappen. Een jaar later deed hij aangifte.

Uit angst voor de verdachte had hij dat niet eerder gedurfd, had hij tegen agenten gezegd. Maar een jaar na de steekpartij was hij de verdachte tegengekomen op de fiets. Zijn angst was daardoor weer gegroeid. Hij was daarom alsnog naar het politiebureau gestapt.

Poging doodslag

De Burundees werd aanvankelijk poging tot doodslag verweten, maar dat stelde de officier van justitie bij naar poging tot zware mishandeling.

Ook zij gaf toe dat met name de getuigenverklaringen 'niet uitblonken in helderheid'.

Bevrijdingsfestival Groningen

In januari vorig jaar werd de man door de rechtbank van Groningen nog vrijgesproken van mishandeling en bedreiging van twee beveiligers tijdens het Bevrijdingsfestival in Groningen in 2017.

Hij had een beveiliger gestoken met een stuk glas, maar dit deed hij in blinde paniek. Daarom legde de rechtbank hem toen geen straf op. Tegen hem was toen een half jaar cel geëist.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.