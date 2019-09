Lopster orgel gerestaureerd én versterkt: 'Hij glimt aan alle kanten'

Het orgel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is na een jarenlange restauratie vrijdagmiddag weer in gebruik genomen. Het is niet alleen hersteld, maar ook versterkt.

De kerk het orgel kampten met aardbevingsschade. Dat kon gevaarlijke situaties opleveren.

Twaalf meter diepte

'Bij een zware aardbeving zou het orgel los kunnen trillen van de muur', vertelt voorzitter Maarten Burggraaf namens de kerkrentmeesters. 'Daarom eiste de NAM dat er stevige pilaren onder zouden komen.'

Het waren ingrijpende werkzaamheden die 2,5 jaar duurden. Onder het balkon zitten nu pilaren van twaalf meter diepte. 'Daardoor is hij nu erg aardbevingsbestendig', zegt Burggraaf.

Lijkt op Martini-orgel

De restauratie kostte in totaal 600.000 euro.

Volgens organist Stef Tuinstra is het geheel in originele staat hersteld, van voor de restauratie in 1958: 'Het houtsnijwerk is flink aangepakt en heeft nu een olijfgroene kleur. Met al het goud lijkt hij nu op het wereldberoemde orgel in de Martinikerk. Hij glimt aan alle kanten.'

Het orgel in de Petrus en Pauluskerk behoort, samen met het kerkgebouw, tot de top honderd van kerkelijke monumenten in Nederland. Dat komt door de leeftijd. Sommige delen, zoals de orgelkast met houtsnijwerk, komen uit 1562.

Jaren mee

Maar hoe klinkt hij na de restauratie? Burggraaf: 'Hij klinkt veel beter. Als we zondags in de kerk moesten zingen, vonden sommigen hem te hoog gestemd. Dat is nu veel beter. Hij kan weer jaren mee.'

Onder meer de NAM, de provincie Groningen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben bijgedragen aan de restauratie van het orgel.

