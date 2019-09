Duo aangehouden op verdenking van zakkenrollen, auto in beslag genomen

De politie heeft in de stad Groningen twee mannen van 20 en 19 jaar oud aangehouden op verdenking van zakkenrollen. Het duo had het voorzien op mobiele telefoons.

Vanaf meerdere plekken in het centrum van Stad werd in de nacht van vrijdag op zaterdag melding gedaan van zakkenrollerij.

De twee werden gearresteerd bij de H.N Werkmanbrug, bij het Groninger Museum. Daar werden ze volgens een woordvoerder van de politie rond vier uur in de nacht herkend, op basis van het signalement dat via Burgernet verspreid was.

Auto in beslag genomen

De auto die de twee bij zich hadden, is in beslag genomen. 'We zoeken uit of die auto wel van hen was', zegt de politiewoordvoerder. Het duo zit vast.