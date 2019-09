Coach Glenn Pinas per direct vertrokken bij Martini Sparks (update)

Glenn Pinas is per direct opgestapt als hoofdcoach van Martini Sparks.

'We zijn op zoek naar een oplossing op de korte termijn', meldt het bestuur van de vrouwenploeg die uitkomt in de eredivisie basketbal.

Voor de ploeg die in Haren speelt begint de competitie vanavond al, met een uitwedstrijd tegen Batouwe Basketball uit Bemmel. Volgende week zaterdag is de eerste thuiswedstrijd, tegen Loon Lions.

'Optelsom'

'Het is een optelsom van een heleboel gebeurtenissen', zegt Pinas.'Het geloof in een goede samenwerking was weg bij mij. Dan rest er maar één ding: stop er maar mee. Het is een verschrikkelijk slecht moment, dat is zo. Het is ook een verschrikkelijk slecht besluit geweest om de ploeg te laten voor wat-ie is. Het was een groep die ontzettend hard werkte en zijn best deed om te verbeteren. Maar in mijn ogen absoluut ongeschikt om op het hoogste niveau van Nederland te spelen.'

Volgens Pinas heeft het bestuur verzuimd om ervaren speelsters aan te trekken en zijn toezeggingen aan hem niet nagekomen.

'Echt heel verdrietig'

'Dit is heel zonde', zegt bestuurslid Jorien Bakker. 'We hadden een gezamenlijke ambitie.' Vrijdagavond bracht Pinas de club op de hoogte.

Bakker: 'Het is echt heel verdrietig, maar we gaan door. Dit is een enorme domper. Voor de meiden is dit heel pittig.'

'Grijsdonker'

Pinas luidde twee weken geleden na een reeks nederlagen in de voorbereiding de noodklok over de situatie bij Martini Sparks. De oud-trainer van Donar noemde de toekomst van de ploeg toen 'grijsdonker'.

'We kunnen niet verder springen dan onze polsstok lang is', zei clubvoorzitter Cees Dijkhuis toen als reactie op de kritiek van Pinas. 'We maken kleine stapjes vooruit, het is echter te weinig. Ook wij willen verder vooruit. We doen er alles aan om structureel eredivisiebasketbal mogelijk te maken.'

Verklaring

In de verklaring die het bestuur na het opstappen van Pinas stuurder staat: 'Eerder dit voorjaar zijn we met Glenn een traject ingegaan om een kwalitatief goed Keijser Capital Martini Sparks eredivisieteam neer te zetten, de organisatie van onze stichting te verbreden en de financiën te verruimen. Helaas komt hier nu een einde aan. Het bestuur is samen met de speelsters op zoek naar een oplossing op de korte termijn.'

Eerst als interim

In februari van dit jaar kwam Pinas als interim-coach bij bij de basketbalvrouwen uit Haren terecht. Hij nam het roer toen over van Joyce Siderius-Bolman.

Dit bericht is aangevuld met reacties van het bestuur en Glenn Pinas

