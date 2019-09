Warming-up: Ajax - FC Groningen

De statistieken bieden FC Groningen weinig hoop, want nog nooit wist de Trots van het Noorden te winnen in de Johan Cruijff Arena. Tijdens de laatste elf wedstrijden scoorde Groningen slechts twee keer in Amsterdam.



De vorm: FC Groningen

FC Groningen staat er voetballend aardig op de laatste weken. Tegen VVV was het spel al best aardig, maar werden er nog geen punten gepakt. Een week later kon tegen PEC Zwolle wel de tweede driepunter worden bijgeschreven. Afgelopen woensdag tegen het team van Mark van Bommel speelde Groningen bij vlagen best goed en bleef het team tot de laatste minuut meedoen om een resultaat.

Groningen was echter te slordig in de slotfase waardoor er geen echt slotoffensief gecreëerd werd. De speler van de wedstrijd was Ramon Pascal Lundqvist. Hij was met een vrije trap in de eerste helft dicht bij de aansluitingstreffer. In de tweede helft scoorde de Zweed wel. Dat was alweer zijn tweede opeenvolgende doelpunt voor het team van Buijs. Sinds hij er weer bij is, loopt het bij de FC in ieder geval een stuk beter op het middenveld.



De vorm: Ajax

De Amsterdammers verloren dit seizoen nog geen wedstrijd. In de eredivisie werd er twee keer gelijk gespeeld en vijf keer gewonnen. Vooral de scoringsdrift valt daarbij op. Er werd in die zeven wedstrijden al vijfentwintig keer gescoord. Gemiddeld scoort Ajax 3,5 goal per wedstrijd. Verdedigend staat het ook goed, want alleen AZ en PSV kregen minder doelpunten tegen. Andre Onana moest tot nu toe zes keer de bal uit het net halen.



Twee spelers van Ajax spelen vanavond tegen hun oude club. Dusan Tadic speelde 68 wedstrijden voor FC Groningen. Daarin kwam hij veertien keer tot scoren. Daley Blind werd in het seizoen 2009/2010 na de winterstop aan FC Groningen verhuurd. Hij speelde zestien keer, waarin hij niet tot scoren kwam.



Waar moeten we op letten?

Tegen PSV lukte het FC Groningen om weinig kansen weg te geven. De Eindhovenaren schoten slecht vier keer een bal tussen de palen. Dat er daar drie van gescoord werden, was typisch voor de effectiviteit van PSV en de onzorgvuldigheid van doelman Sergio Padt.

Aan de bal was FC Groningen vaak te slordig. Wil het team van Danny Buijs kans maken op een punt, dan moet het aan de bal beter en zal misschien iets minder vaak een andere, dan een voetballende oplossing gezocht moeten worden. In de omschakeling is Ajax, net zoals PSV, namelijk ontzettend gevaarlijk.



Historie

FC Groningen speelde veertig keer een eredivisiewedstrijd tegen Ajax in Amsterdam. 31 keer werd er verloren. Zeven keer eindige het in een gelijkspel en slechts twee keer vertrok FC Groningen met een overwinning uit Amsterdam. De laatste keer was in 1994. Toen werd het in De Meer 0-2.



FC Groningen Live

De wedstrijd PSV – FC Groningen begint om 19.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live op Radio Noord start om 19.00 uur. Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Jan Veenhof is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.



Blessures/schorsingen

Samir Memisevic en Kaj Sierhuis zijn geblesseerd. Michael Breij heeft de ziekte van Pfeiffer.



Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Van Hintum, Itakura, Te Wierik, Zeefuik; Matusiwa, El Messaoudi, Warmerdam, Hrustic; Lundqvist en Benschop

