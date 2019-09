Tocht om de Noord trekt duizenden wandelaars: 'Het gaat hartstikke goed'

'Normaal gesproken loop ik altijd door, maar nu doen we het even anders.' Het is voor hem de achtste of de negende keer. 'Ik ben even de tel kwijt.'

Vergezichten

De man geniet van de vergezichten onderweg, zoals bij Tripscompagnie. 'Ik kom van een boerderij. Hoe staan de aardappelen erbij en de suikerbieten?

Hij loopt samen met zijn broer. 'Die is geëmigreerd naar Apeldoorn. Je praat even wat met elkaar, je neemt de familie even door.'

Samenzang

Zaterdagmiddag om 17:00 uur krijgt de Tocht om de Noord nog een speciaal tintje, tijdens een collectieve samenzang van het Gronings volkslied, dat honderd jaar bestaat. Het was de bedoeling dat het lied op honderd plekken gezongen wordt, maar dat zijn 128 locaties geworden.

'De belangstelling is nog groter dan vooraf gedacht. Daar zijn wij heel erg blij mee!', meldt de organisatie.

