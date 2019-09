Steeds vaker klachten over 'muf' leidingwater

Waterbedrijf Groningen krijgt steeds vaker klachten dat er muf leidingwater bij mensen thuis uit de kraan komt. Bij onderzoek blijkt vrijwel altijd dat de oorzaak zit in slecht onderhouden of verkeerd geplaatste waterontharders.

'In sommige gevallen plaatsen mensen die op een vloer met vloerverwarming, dan wordt de ontharder warm en krijg je bacteriegroei in het apparaat', zegt Maarten van Wieringen van het waterbedrijf.



Kalk verdwijnt

Inspecteurs van het waterbedrijf krijgen tegenwoordig enkele meldingen per maand, omdat steeds meer mensen een waterontharder nemen. Door zo'n ontharder in huis te plaatsen, verdwijnt kalk uit het leidingwater. Er komt dan geen kalkaanslag meer voor in badkamers, het water is voelbaar zachter en elektrische apparaten zoals wasmachines en vaatspoelers gaan langer mee.



Inspecteren

'Ontharders moeten regelmatig gedesinfecteerd worden', zegt Nanne Zuidema van Amysoft in Leek, de grootste leverancier van waterontharders in onze provincie. 'Wij hebben inmiddels een apparaat ontwikkeld met een kleine chloorcel er in, die ontsmet de waterontkalker zodat er geen bacteriegroei ontstaat.'

'We laten het helemaal aan de mensen zelf over of ze een waterontharder nemen of niet', zegt Van Wieringen namens Waterbedrijf Groningen. 'Daar zijn we neutraal in, maar als je er eentje koopt ga dan in zee met een degelijke installateur.'