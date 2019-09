NWVG schrijft geschiedenis met winst in NK voor clubs

In 2004 waren de Groningers er dichtbij met een tweede plaats en in 2013 werd het brons behaald. De NWVG was in Dronten het snelste in een ploegentijdrit over 52 kilometer. De renners die Groningse wielergeschiedenis schreven waren prof Bert Jan Lindeman, Adrie Lindeman, Justin Timmermans, Elmar Reinders, Hartthijs de Vries en Rick Ottema.

Nipte marge

De winnende tijd die gerealiseerd werd door de NWVG was 1 uur en vijf seconden. In een bloedstollend gevecht bleef de Groningse formatie concurrent WV Ijsselstreek nipt met vier seconden voor.

Knappe zege

De zege was des te knapper omdat al vrij snel in de wedstrijd Justin Timmermans het tempo niet kon volgen en moest afhaken. Uiteindelijk kwamen er vijf renners over de finish, genoeg want elke ploeg moest met minstens vier coureurs over de eindstreep komen. Het brons was voor vereniging De Jonge Renner. Deze formatie uit Oosterhout moest 47 seconden toegeven op de NWVG.