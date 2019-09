Rode kaart Warmerdam breekt Gronings verzet tegen Ajax

Hij kreeg zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Björn Kuipers na vermeend tijdrekken bij een ingooi. De eerste incasseerde hij in de 9e minuut toen de middenvelder Mazraoui tegen de grond trok. De (verdedigende) organisatie, die zo lang goed in tact bleef, was even weg en binnen de kortste keren scoorden de Amsterdammers twee keer.

Eerst was het Martinez die een kwartier voor tijd niet aangevallen werd en vanaf de rand van de zestienmeter de bal achter Padt krulde. In de 79e minuut was het over en uit voor de bezoekers. Een razendsnelle aanval van Ajax kwam via Ziyech bij Van de Beek terecht. Die gaf in één keer voor waardoor invaller Huntelaar de bal eenvoudig achter Padt kon tikken.

De gasten kregen zelf een paar kansen, voornamelijk in de eerste helft via Warmerdam (afzwaaier in goede positie) en Zeefuik die Onana op zijn weg vond. Groningen verdedigde erg gedisciplineerd en had de lessen van de 3-1 nederlaag tegen PSV snel geleerd.

De veldverwijdering van Warmerdam was de mokerslag waarmee een dapper strijdend FC Groningen werd gevloerd. Groningen blijft veertiende in de eredivisie met zeven punten uit nu acht gespeelde duels. Vrijdag 4 oktober wacht de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk voor de groen-witten. De aftrap in het HCM-stadion is om 20.00 uur.

