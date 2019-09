Warmerdam: 'Onbegrip overheerst bij mij, we lopen hierdoor een punt mis'

Hét moment van de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen (2-0) was de rode kaart (2x geel) voor Django Warmerdam in de 73e minuut. De weggestuurde middenvelder stond na afloop vol onbegrip voor de microfoon.

'Kuipers geeft net degene zijn tweede gele kaart die er al één heeft. Bovendien gaf de grensrechter bij mij aan dat ik terug moest lopen voor het innemen. Toen ik dat deed stond de scheidsrechter met de tweede gele kaart in zijn handen.'

Punt misgelopen

Warmerdam was ervan overtuigd dat zijn ploeg hierdoor een punt misliep. 'We speelden goed, na die rode kaart was de organisatie even weg en daar profiteren zij van. Ik ben ervan overtuigd dat dit andersom nooit gebeurd zou zijn.'

Onrechtvaardig

Ook volgens spits Charlison Benschop was zoiets de Amsterdammers niet overkomen.'Dit voelt onrechtvaardig, andersom zou dit niet gebeuren,' aldus Benschop. 'Iedereen was verrast door die tweede gele kaart voor Django. Ik hoorde dat hij de bal tien seconden in zijn handen had. Ik sprintte naar Kuipers om verhaal te halen en kreeg meteen ook geel, uit frustratie. Hierdoor moest ik verder ook oppassen.'

Zuur gevoel

Benschop had gezien dat zijn ploeg goed in de wedstrijd zat. 'Bij Ajax-uit moet je ook een beetje geluk hebben. We verdedigden goed, kwamen er zelf een paar keer goed uit. Soms kon ik de lange bal goed vasthouden, soms deed Ajax het tactisch slim. Dit is natuurlijk nu een enorm zuur gevoel.'

Realistische Buijs

Coach Danny Buijs was na afloop realistisch. 'We probeerden zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven, hadden het al zwaar met elf tegen elf. Als je dan ook nog met een man minder moet gaan spelen wordt het helemaal lastig.'

Bananasplit?

Ook de oefenmeester ontkwam niet aan het moment van de rode kaart. 'Ik kijk natuurlijk door een gekleurde bril, maar ik dacht eerst dat het Bananasplit was en Frans Bauer eraan zou komen. Je moet accepteren dat een scheidsrechter dit beslist, andersom zou dit echter niet gebeuren. Iedereen voelt dat zo. Toch moet je naar jezelf kijken. Na die rode kaart knakte er iets bij ons. Hoe pijnlijk het ook is, dit hoort er ook bij.'

Lees ook:

- Rode kaart Warmerdam breekt Gronings verzet tegen Ajax

- Ajax - FC Groningen: wie was de beste FC'er?