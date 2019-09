Gudde: 'Ik weet niets van de arrestaties, de politie doet onderzoek'

'Ik weet verder niets van de arrestaties,' vertelt Gudde. 'De politie is bezig met een onderzoek. Ik moet nu eerst met onze manager veiligheid gaan schakelen. Ik stond bij het uitvak. Er was vrij vervoer voor iedereen, wat de wens is, en daar was het allemaal heel gemoedelijk. Ik kan dan nu ook geen conclusies trekken over wat er eerder vanavond heeft plaatsgevonden.'

Weer in opspraak

Het was de tweede keer in korte tijd dat de club in opspraak kwamen door supportersrellen. 'Ik was dan ook blij met de reactie van de supportersvereniging naar aanleiding van de incidenten bij PSV. Je moet je overal normaal gedragen. Wat woensdag gebeurde in Eindhoven past niet bij ons,' besluit Gudde.

