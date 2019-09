Stuurloos Sparks toont karakter en opent seizoen met nipte nederlaag

Ondanks de commotie na het vertrek van Pinas kwamen de Harense vrouwen goed voor de dag in Bemmel. Na het eerste kwart stond het 12-16 in het voordeel van Sparks en ook bij rust stonden de gasten met 30-33 aan de goede kant van de score.

Voorsprong niet behouden

In de tweede helft kwam Lekdetec.nl terug in de wedstrijd en nam na dertig minuten basketbal de leiding over: 55-49. Het laatste kwart ging ook naar de thuisploeg hetgeen uiteindelijk voor een 67-57 eindstand zorgde.

Trots

Topscorer aan de kant van Sparks was Daniëlle Pruijs met vijftien punten. Ze was trots op de prestatie van haar ploeg. 'We begonnen heel goed en stonden bij rust voor. Dit wisten we uiteindelijk niet vol te houden. Er is natuurlijk het nodige gebeurd. Mede daarom kunnen we denk ik trots zijn op onze teamprestatie van vandaag.'

