Kerk Onderdendam ondergaat 'een ware metamorfose' van binnen

De buitenkant van de kerk langs het Boterdiep in Onderdendam is de afgelopen jaren al opgeknapt, volgend jaar is ook de binnenkant aan de beurt.

Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), dat de kerk in beheer heeft, spreekt van 'een ware metamorfose'. De restauratie van het interieur is mogelijk, omdat de provincie Groningen subsidie heeft gegeven.

Amsterdamse School

Het gebouw is in 1932 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, bij de restauratie van het interieur wordt daar rekening mee gehouden. Zo wordt het schilderwerk gedaan in de oorspronkelijke kleuren. Ook het glas-in-lood en het pleister- en witwerk worden hersteld.

'Feest van kleuren'

'Ze gebruikten in 1932 heel expressieve kleuren', legt bouwkundige Jur Bekooy van SOGK uit. 'Van paars en groen tot rood, bijvoorbeeld. Die kleuren komen terug. Als je straks binnenstapt, is het een feest van kleuren. Zoals het toen ook geweest is.'

De oorspronkelijke kleuren zijn in de jaren 70 en 80 'gemoderniseerd'. 'Dat gaan we nu terugbrengen', zegt Bekooy.

Door een stukje van verflagen op de muren en de banken eraf te schrapen, worden de oorspronkelijke kleuren bereikt in kaart gebracht. 'Een beetje zoals bij een toverbal.'

Buitenkant

Overigens is het werk aan de buitenkant nog niet helemaal klaar. Bij een hoek waar de zij- en de achtergevel in elkaar overlopen, is het metselwerk gescheurd. Daar komt een nieuwe fundering. Ook het voegwerk van de toren wordt aangepakt, net als de loodaansluitingen tussen kerk en toren.

De restauratie wordt uitgevoerd onder begeleiding van O.V.T. Architecten in Groningen en start in de loop van volgend jaar.