Expeditie Grunnen danst de pasapas

Verder is het een dag waarop het niet stopt met regenen. En dat tijdens Tocht om de Noord, het grote wandelevenement van Groningen. Deelnemers lopen in poncho's, met papaplu's en regenjassen door de natuur van de provincie. Ze laten zich niet kisten.



Ook in Expeditie Grunnen:

- Cursus levensreddend handelen in Groningen

- Spandoek voor de wandelaars van Tocht om de Noord in Nieuwe Pekela

- VW-busjes op de oprit in Muntendam

- Meisjes op pony's in Zuidbroek

- En nog veel meer

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.



Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

Bekijk hier eerdere uitzendingen van Expeditie Grunnen