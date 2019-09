Angst vanwege rokende pijpen: 'Dit kan zo niet langer, het is klaar nu'

Hij heeft een stoere blik in zijn ogen, is recht door zee en trekt fel van leer tegen de gemeente Oldambt. Maar zodra Otto Schröder uit Winschoten zijn diepste angst uitspreekt over de twee rokende pijpen in zijn achtertuin, schieten de tranen hem in de ogen.

Schröder heeft sinds zaterdagmiddag meetapparatuur in zijn tuin. 'De fijnstofdeeltjes die de biomassa-installatie uitstoot, zijn zó klein dat ze direct in je bloed worden opgenomen. Dat kan kanker veroorzaken', zegt hij geëmotioneerd.

Biomassa-installatie



Aan de Grachtstraat in Winschoten staat een biomassa-installatie. Daarin worden houtsnippers verbrand, om zwembad De Watertoren te verwarmen. Op die manier is het zwembad van het aardgas af.

Het is een duurzaam plan, maar niet iedereen is er even tevreden mee. Buurtbewoner Schröder verzet zich sinds de komst van de installatie eind februari al met hand en tand. Hij woont op 33 meter van de installatie.

Lang leek hij de 'enige klager', maar sinds kort spreken meer buurtbewoners openlijk hun frustraties uit. Microfoons, camera's en interviews zijn opeens niet zo eng meer.

Zure lucht



Een van hen is Erik Drent. Hij woont al 15 jaar in de wijk. 'En dat heb ik altijd gedaan met heel veel plezier, ik wil hier echt niet weg. Maar het woongenot is flink afgenomen.'

Drent doelt op de rook die vrijkomt uit de twee hoge pijpen op de installatie. 'Het is een hele penetrante, zure lucht. Als ik thuiskom van mijn werk is het net alsof de hele dag een vuurkorf heeft staan branden.'

Na een halfjaar is het ook voor hem tijd om in de openbaarheid te treden. 'Mijn vrouw en ik hebben Otto direct gesteund in zijn strijd, maar wij moeten er nu echt met zijn allen tegenaan. Er moet geluisterd worden, dat ding móet weg.'

Kanker



Er is rook- en stankoverlast, maar het meest wordt gevreesd voor de eigen gezondheid. Schröder wil weten hoeveel fijnstof vrijkomt bij het verbrandingsproces. De gemeente Oldambt houdt vol dat 'alles binnen de norm is', maar daar nam hij geen genoegen mee. Schröder plaatste dit weekend een fijnstofmeter achter zijn huis en kijkt op zijn telefoon naar de metingen.

Die informatie geeft volgens Schröder aan dat de fijnstofdeeltjes zó klein zijn, dat ze direct in het bloed worden opgenomen. 'Dat kan kanker verzoorzaken', zegt hij.

Tranen in de ogen

Dan wordt het hem even te veel en springen de tranen hem in de ogen. Na twee snikken: 'Het geeft angst. Mijn vader was 43 toen hij overleed aan longkanker en mijn grootvader overleed op zijn 67ste. Hij had longemfyseem. Zelf heb ik ook longproblemen.'

Schröder komt niet meer uit zijn woorden en Drent neemt het over: 'Dit zegt toch genoeg? Mijn buurman is super verdrietig en boos. Iedereen in de wijk heeft het gevoel dat wij niet gehoord worden. Dat vreet. Dit kan zo niet langer.'





Hoe groot de frustratie ook is, actievoeren lijkt beide mannen geen goed idee. Drent: 'Dit moet toch genoeg zijn? Dat meerdere mensen in de buurt laten weten wat er aan de hand is? En dan hebben we nu ook nog eens de gegevens van Otto waaruit blijkt dat de uitstoot kankerverwekkend is.'

Schröder heeft zich intussen herpakt: 'Sinds eind februari staat dat ding hier en er wordt steeds maar een beetje naar gekeken. Maar kijken helpt niks. Het is klaar nu.'

Extra onderzoek



De biomassa-installatie verplaatsen staat voorlopig nog niet op de agenda van de gemeente Oldambt. Wethouder Bard Boon liet afgelopen week weten dat er naar een oplossing wordt gezocht. 'Wij willen dit probleem zo snel mogelijk opgelost hebben', zei hij tijdens een raadsvergadering.

Volgens Boon blijkt uit eerste onderzoek dat de uitstoot niet zo schadelijk is dat er direct ingegrepen moet worden. Om alles uit te sluiten, volgt nog een onafhankelijk onderzoek. Daarin wordt ook het mogelijke verplaatsen van de installatie bekeken.

