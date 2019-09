Studenten kraken Heykens-pand in binnenstad

Na overleg met de politie mogen ze er zondagnacht blijven slapen.

Geen ontruiming

De krakers gingen rond twee uur 's middags het pand binnen. Eigenaar Henk Heykens schakelde snel de politie in. Even leek er sprake te zijn dat het pand ontruimd zou worden, maar dat ging niet door.

'Er is contact geweest tussen de driehoek (politie, officier van justitie en locoburgemeester), maar uit oogpunt van veiligheid hebben we besloten niet naar binnen te gaan', zegt een woordvoerder van de gemeente.

Volgens Heykens is het binnen niet veilig: 'Ik ben aan het sloppen en er zitten gaten in de vloer. Daar kun je zo doorheen zakken.'

Gejuich

Rond half acht kregen de krakers het bericht dat ze er vannacht mogen blijven. Er klonk direct gejuich: 'Dit voelt als een overwinning, dat we er nu kunnen blijven', zegt Sefnad Fenanlamber namens de krakers.

Heykens zelf is woest: 'Dit is een ramp. Het is heel erg in Nederland dat je niet over je eigendommen kunt beschikken. Ze komen binnen en zeggen: we gaan erin.'



Kamernood onder studenten

De groep kraakt het pand om aandacht te vragen voor kamernood onder internationale studenten. Aan de buitenkant hangen spandoeken met daarop onder meer de tekst: 'We can't live on waitinglists' (wij kunnen niet op wachtlijsten wonen).

'Na 1 november worden sommigen van onze groep aan hun lot overgelaten, dan gaat de noodopvang dicht. De gemeente en universiteit schieten tekort om genoeg woningen te verschaffen. Dit pand staat al twaalf jaar lang leeg, daarom willen we de bovenverdieping opknappen en er kamers in bouwen', zegt Fenanlamber.

Bespottelijk

Volgens eigenaar Heykens stond het pand echter niet leeg: 'Op de benedenverdieping heb ik een magazijn. Daar staat onder andere een dure printmachine, daar kan ik nu niet eens bij. Bovendien ben ik het boven zelf aan het opknappen. Ik vind het bespottelijk wat hier gebeurt!

Ook maakt de eigenaar zich zorgen om de veiligheid: 'Een aantal draagbalken moet vervangen worden. Het lijkt me niet verstandig dat ze daar met tientallen mensen overheen lopen. Dit lijkt me geen veilige toestand voor de krakers.'

De krakers zelf zeggen het pand dusdanig op te knappen, dat ze er veilig kunnen wonen. Maandag komt er een inspectie en neemt de driehoek een beslissing wat er nu verder gebeurt.