Lopend Vuur: Ik heb de kachel al weer aan

De ongeschreven regel in Noord-Nederland is dat de verwarming pas aangezet mag worden na de Zuidlaardermarkt. Die is dit jaar op 15 oktober. Wacht je daar op of heb je de verwarming al weer aan staan?

Vrachtwagens

Vrijdag vroegen we jullie of vrachtwagens juist alle ruime moesten krijgen op de snelweg. Dit naar aanleiding van een inhaalverbod op onder meer de A28 en de A7. Tweederde van de stemmers vond dit niet nog, eenderde was het wel met de stelling eens. Er werden 5852 stemmen uitgebracht.