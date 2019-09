Dat ging niet zonder slag of stoot, en er moest zelfs enige hulp van scheidsrechter Björn Kuipers aan te pas komen. De leidsman gaf Django Warmerdam een tweede gele kaart voor tijdrekken, waarna de wedstrijd snel de kant van Ajax op ging.

Onterecht

RTV Noord Live-presentator Niiwino Geertsema blikt samen met oud-trainer Azing Griever en FC Groningen-watcher Stefan Bleeker terug op het duel. 'Zeker niet terecht', vindt Griever van de veelbesproken kaart.

'Kuipers had Padt al geel kunnen geven, als signaal. En hij had in elk geval een duidelijk seintje naar het publiek kunnen maken voor het geven van de tweede kaart.'

Bleeker is nóg duidelijker: 'Een walgelijke actie van die scheidsrechter. Belachelijk. Ik denk dan terug aan de halve finale van de Champions League. Daar rekte Ajax zelf ook tijd. Het klinkt misschien een beetje Calimero, maar andersom was dit nooit gebeurd. Doe dan tien minuten tijd erbij, maar dit…'

Tijdrekken viel mee

Geertsema: 'Die kaart geven mag feitelijk, maar dat gebeurde nu wel héél opeens. Dat tijdrekken viel best mee. Dat zei Ajacied Donny van de Beek ook, die had in het veld niets bijzonders gemerkt.'

Bleeker: 'Er is effectief negen minuten meer gevoetbald dan tijdens de wedstrijd PSV - Ajax. Dat tijdrekken viel echt best mee. De regels laten het ook toe. Dus het kan. Als je zuivere speeltijd invoert, ben je overal van af.'

En het voetbal zelf? 'Groningen had het tot die gele kaart redelijk onder controle. Aan de bal was het moeilijk voor de FC. Aanvallend is er geen diepte op het middenveld', aldus Griever. 'Matusiwa en El Messaoudi zijn uitstekende voetballers, maar hebben geen diepte in hun spel.'

FC is voorspelbaar

Griever vervolgt: 'Het voetbal is ontzettend voorspelbaar. Padt was ook niet in zijn allerbeste doen. Hij heeft een mindere fase. Een goede keeper, maar de laatste potten zijn niet altijd even gelukkig.'

Bleeker: 'Padt is één van de best betaalde spelers, dan mag je verwachten dat hij een bepaald niveau haalt. Al met al was het iets beter aan de bal dan tegen PSV. Benschop deed dat best aardig, die balletjes vasthouden.'

RKC

Na duels tegen de koplopers Ajax en PSV is hekkensluiter RKC de volgende tegenstander van de FC. 'Groningen - RKC wordt gewoon 8-0', aldus Geertsema. Griever denkt daar anders over: 'Tegen RKC wordt gewoon weer hartstikke moeilijk zonder diepte en creativiteit in het spel.'

