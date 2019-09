Nieuwe burgemeester Groningen begint vandaag: 'Eerst even aanbellen bij krakers'

Maandagochtend neemt hij alvast plaats in zijn nieuwe werkkamer. Tot afgelopen vrijdag nog het terrein van zijn voorganger Peter de Oudsten. Schuiling: 'Ik ga voorlopig niks veranderen, dat zou zeer ongepast zijn. Er hangen mooie schilderijen, daar ga ik eerst van genieten.'

'Zoon van de stad'

Schuiling zegt zin te hebben in zijn nieuwe baan. 'Groningen is een mooie stad, het ommeland is prachtig. En er liggen mooie samenwerkingen in het verschiet. We gaan er hard tegenaan.'

Hoewel maandag zijn eerste officiële werkdag is, liep Schuiling hier de afgelopen weken al rond om zich te oriënteren. 'Voor zover het kon hoor', benadrukt hij. 'Peter den Oudsten was toen nog burgemeester, dus ik heb me keurig afzijdig gehouden. Al heb ik wel gesprekken gevoerd, bijvoorbeeld met degene die over de centen gaat.'

Zoon van de stad? Misschien groeit het wel uit tot een geuzennaam Koen Schuiling - nieuwe burgemeester Groningen

Geuzennaam

Diezelfde Den Oudsten noemde Schuiling een 'zoon van de stad'. Aan de nieuwe burgervader de vraag of hij dit als een compliment of een geuzennaam beschouwt. 'Ik denk beiden. Het is sowieso een compliment, maar misschien groeit het wel uit tot een geuzennaam.'

Krakers

Als kersvers burgemeester - hij wordt maandagmiddag officieel geïnstalleerd - valt Schuiling volgens verslaggever Peter Steinfort met zijn neus in de boter: boze studenten kraakten zondagmiddag het Heykenspand in de binnenstad.

Gaat Schuiling direct over tot ontruiming? 'Ach, ik begreep dat we nog geen contact konden krijgen met de krakers. Mogelijk slapen ze nog. We zullen straks eerst even aanbellen en kijken of ze er nog zijn en of ze wakker zijn.'

We zullen straks eerst even aanbellen bij de krakers Koen Schuiling

Warm eten

Maandagmiddag wordt Schuiling officieel geïnstalleerd als burgemeester. Om half vijf krijgt hij de ambtsketting omgehangen. 'Ik heb natuurlijk peentjes gezweet op mijn toespraak. En er zijn nog wat toespraken van andere mensen, maar ik zorg ervoor dat iedereen voor het warm eten weer thuis is', belooft de nieuwe burgervader.

Lees ook:

- Den Oudsten neemt afscheid: 'Het zwaard valt in één klap, dan ben ik geen burgemeester meer'

- 'Onze nieuwe burgemeester is echt heel grappig'