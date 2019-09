In Groningen net zoveel regen als in halve maand

In verschillende plaatsen in onze provincie, viel afgelopen zondag net zoveel regen als normaal in een halve septembermaand.

In Delfzijl viel zo'n 47 millimeter, noteerde onze weervrouw Harma Boer. In Roodeschool viel 44,5 millimeter, in Ten Post 42,5. 'Het is bijna niet voor te stellen wat er in één dag naar beneden kan komen hè?'

Op andere plekken in het noorden en midden van het land werd 'slechts' 20 tot 35 millimeter gemeten.

Twee keer het gemiddelde

Volgens weersite Weeronline valt er gemiddeld over meerdere jaren, in heel september 78 millimeter in Nederland.

In de provincie Groningen is het al de hele maand nat. Sinds 1 september viel er regionaal ruim 150 millimeter. Een groot verschil met bijvoorbeeld het zuidoosten van Brabant en Limburg, waar 30 tot 40 millimeter regen viel.

