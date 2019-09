Youp van 't Hek komt naar Groningen om laaggeletterdheid te bestrijden

De cabaretier en columnist heeft toegezegd om naar Groningen te komen en over het onderwerp te spreken.

Geen ambassadeur

Marica van de Weerd, adviseur laaggeletterdheid van Biblionet Groningen, benadrukt echter dat hij geen taalambassadeur wordt. 'Het is nog onduidelijk hoe we invulling hieraan gaan geven, maar het staat wel vast dat Youp in februari een dag naar ons toe zal komen.'

Druk

'Ik had Youp een mail gestuurd, naar aanleiding daarvan wilde hij langskomen om over laaggeletterdheid te spreken. Dit was super aardig van hem', vervolgt van de Weerd. 'Hij heeft natuurlijk een volle agenda. Zijn huidige show loopt nog tot januari, vandaar dat we in februari hebben afgesproken.'

Aanpakken

Biblionet Groningen is al langer bezig om laaggeletterdheid aan te pakken in de provincie. Onlangs werd er tijdens de week van het alfabetisme nog extra aandacht besteed aan probleem.

