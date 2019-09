Krakers blijven in Heykenspand: 'We zijn inmiddels aan het klussen'

Dat laat een van de krakers aan RTV Noord weten. 'Pas als we bewijs krijgen dat de eigenaar daadwerkelijk iets met het gebouw gaat doen, dat het gebruikt gaat worden, dan gaan we weg.'

Spandoeken

Zondagmiddag nam een groep van ruim vijftig krakers zijn intrek in de voormalige drukkerij Heykens aan de Akerkstraat in Groningen. Ze hingen spandoeken op, met onder meer de tekst 'We can't live on waitinglists' (wij kunnen niet op wachtlijsten wonen).

'We hopen dat we onder andere via de media zo aandacht kunnen vragen voor de woningnood. Voor het vierde jaar op rij zijn er ontzettend veel studenten dakloos.'

Geen bsn-nummer

Zij kunnen tijdelijk onderdak krijgen via een noodopvang, maar dat is volgens de krakers geen goede oplossing.

'In de noodopvang kun je je niet inschrijven. En zonder adres krijgen internationale studenten geen bsn-nummer, geen bankrekening en dus geen studiefinanciering. Ook kunnen ze niet werken en hebben ze dus geen geld voor een woning', stellen de krakers.

Vergunning

Volgens de krakers heeft pandeigenaar Henk Heykens al sinds 2017 een vergunning om het gebouw te verbouwen. 'Maar tot op heden is er niks mee gedaan. Terwijl het verbouwen van leegstaande panden dé oplossing kan zijn voor de woningnood.'

Heykens weerspreekt dat er de afgelopen jaren niks is gedaan. 'Ik kan met facturen en nota's aantonen dat er wel degelijk is gewerkt. De laatste keer dat hier gesloopt is, heb ik zelfs een filmpje gemaakt.'

Vijf krakers zijn student, de rest is aanwezig om hen te supporten Kraker

Vijf studenten

Overigens is het kraken van het Heykenspand tot stand gekomen via een krakersorganisatie. Lang niet alle krakers zijn student. 'We hebben hier een mix rondlopen. Vier van de krakers zijn internationale studenten en er is een Nederlandse student van buiten Groningen die anders nergens terecht kan.'

Vraag is wat de andere krakers dan met de studenten te maken hebben. 'De rest is eigenlijk aanwezig om hen te supporten.'

Rookmelders

Nadat het pand zondag werd gekraakt, haalde de eigenaar, Henk Heykens, de politie erbij. In overleg mochten de krakers zondagnacht in het gebouw slapen. Dat deden een kleine dertig krakers. 'We hebben een goede nacht gehad', stelt de woordvoerder van de krakers.

Maandag zijn de krakers druk met klussen. Ze hebben in overleg met de gemeente enkele balken verstevigd. Ook zijn er brandblussers en rookmelders aanwezig in verband met de veiligheid.

Advocaat

Heykens zelf wacht intussen vooral af wat de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie gaan doen. 'Ze zouden er gistermiddag al uit worden gehaald, maar ze zitten er nog steeds', aldus Heykens.

Maandagmiddag heeft de pandeigenaar een afspraak met zijn advocaat.

'Geen enkel recht om in dit pand te zijn'

De Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) neemt afstand van de actie. Rik Heiner van HSV: 'Problemen los je niet op door aan andermans spullen te zitten, maar door in gesprek te gaan. Deze studenten beschadigen de vooruitgang die is geboekt op het gebied van studentenhuisvesting.'

Aan de andere kant laakt Heiner ook het uitblijven van een ingreep van de overheid. 'Onbegrijpelijk dat de krakers vannacht toestemming hebben gekregen om in het pand te overnachten. Deze mensen hebben geen enkel recht om in dit pand te zijn.'

