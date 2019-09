Actie tegen verhuurdersheffing: 'We hadden hier vijftig nieuwe woningen van kunnen bouwen'

De corporaties stellen dat de heffing het bouwen van meer sociale huurwoningen vermindert. In de actie geven de corporaties hun huurders een inkijkje in de bedragen die ze moeten ophoesten.

Het kabinet stelde de verhuurdersheffing in om de nationale schuld te verminderen. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de waarde van de huurwoningen die de corporatie in haar bezit heeft.

Duurzaam

De actie bestaat onder meer uit het tonen van het bedrag van de heffing op de belastingaanslag. Henk Fissering van woningcorporatie Acantus zegt dat het in het geval van zijn corporatie om meer dan 6,5 miljoen euro gaat. 'Heel veel geld.' Acantus bezit ongeveer 13.000 woningen in Noordoost- en Oost-Groningen.

'Het is geld dat rechtstreeks vanuit ons naar de staatskas vloeit. Anders hadden we daarmee bijvoorbeeld honderd woningen duurzaam kunnen maken of vijftig nieuwe woningen kunnen bouwen. En dat hadden we dan ook gedaan', aldus Fissering.

Vragen aan Den Haag

De verhuurdersheffing betekent dat er landelijk 1,7 miljard euro naar Den Haag vloeit. 'We hopen dat de heffing wordt verminderd of afgeschaft. Daarnaast is er ook nog de vennootschapsbelasting die ons als corporaties flink treft. Met onze actie stellen we vragen aan Den Haag.'

