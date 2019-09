Tweede leven voor slimme straatverlichter Tvilight

Het voortbestaan van verlichtings-startup Tvilight in Groningen is veiliggesteld. Met hulp van een aantal internationale investeerders maakt het bedrijf een doorstart. In afgeslankte vorm, want de helft van de 24 banen verdwijnt.

Tvilight ontwerpt en maakt slimme straatverlichting. Het bedrijf wist zich in deze sector tot een van de Europese marktleiders te ontwikkelen. Hoewel de onderneming naar eigen zeggen een veelbelovende toekomst had, kwam het afgelopen zomer in geldnood. Dat mondde uit in een faillissement in augustus.

Directeur-oprichter Chintan Shah zei toen dat hij voortzetting van Tvilight waarschijnlijk achtte. Vooral omdat de belangstelling voor de intelligente straatlampen met sensoren, die alleen branden wanneer personen of voertuigen passeren, groot is.

Meerdere biedingen

Er bleek inderdaad belangstelling genoeg te zijn voor een overname want curator Sander Vos van Yspeert Advocaten in Groningen ontving de voorbije weken meerdere biedingen voor een doorstart.

De nieuwe eigenaren van Tvilight zijn de Almelose electronicafabrikant A1 Electronics en Ecolant Holdings, een partner waarmee Tvilight al samenwerkte in het Verre Oosten. A1 Electronics is de belangrijkste producent en leverancier van de Tvilight-producten.

Ik steek geld in het bedrijf omdat ik er in geloof Chintan Shah - Directeur Tvilight

Ook directeur Chintan Shah van Tvilight steekt nieuw geld in de onderneming: 'Dat doe ik omdat ik geloof in het bedrijf. Het klantenbestand geeft een stevige basis en het product is van hoog niveau.' Hoeveel de partijen investeren wil Shah niet kwijt.

Enorme opluchting

Shah zegt dat hij blij is met de nieuwe kans die zijn bedrijf krijgt. 'Het is een enorme opluchting', aldus Shah. 'De investering geeft Tvilight een tweede leven en stelt het bedrijf in staat zijn marktleiderschap in intelligente straatverlichting uit te bouwen.'

Volgens Shah ging het dit jaar mis doordat Tvilight met name in Azië zo hard groeide dat opbrengsten te ver achterbleven bij de kosten van de investeringen. De eigenaren, waaronder de Duitse verlichtingsfirma Osram, bleken niet langer bereid bij te passen.

Gezond worden

De nieuwe eigenaren verbinden zich voor drie jaar aan Tvilight. Shah: 'Ons eerste doel is weer gezond worden. We zullen de aandacht op de activiteiten in Azië terugbrengen en ons meer focussen op de Europese markt en dan vooral op de Benelux.'

Doel van Tvilight is om wereldwijd in de top vijf van bedrijven te komen die zakendoen in slimme straatverlichting. Europees is de top drie haalbaar, zegt Shah.

Wat doet Tvilight? Het Groningse Tvilight is opgezet door Chintan Shah, Indiër van geboorte en afgestudeerd aan de Technische Universiteit Twente. Shah vond dat straatverlichting een stuk slimmer zou kunnen. Het bedrijf Tvilight dat hij in 2012 opzet, groeit in korte tijd uit tot een van de kroonjuwelen van de noordelijke startup-scene. Het bedrijf ontwerpt systemen voor intelligente straatlampen. Die reageren bij beweging, kunnen meebewegen met passerende auto's en registreren lege parkeerplaatsen. Ook kunnen de sensoren bijvoorbeeld een bevroren wegdek waarnemen en het CO2-gehalte in de lucht meten. De systemen kunnen deel zijn van een smart city, waar steden en gemeenten momenteel op studeren of aan bouwen. De productie van de hardware - sensoren, armaturen en andere elektronica - besteedt Tvilight uit, onder meer bij A1 Electronics in Almelo. Tvilight heeft een tweede vestiging in Amsterdam, die neemt financiën en commercie voor zijn rekening.



