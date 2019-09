Wateroverlast in Ten Boer: 'Ik ben er helemaal klaar mee'

De heater in de schuur draait op de hoogste stand. Het zorgt voor een aangename temperatuur, maar toch had John Albertema uit Ten Boer het liever anders gezien.

Albertema: 'Zondag en vanmorgen stond het water hier zeker tien centimeter hoog. De heater staat de boel droog te blazen. Dit is al de vierde of de vijfde keer. Ik ben er helemaal klaar mee.'

Grote natte vlekken

Grote natte vlekken in de betonnen vloer en op de muren, en spullen die op hoogte staan zijn de stille getuigen van het waterballet van afgelopen weekend. 'Gisteren golfde het naar binnen, er was geen houden aan. Het water wegscheppen met emmers of het inzetten van een dompelpomp is zinloos, want ik kan het water nergens kwijt en het stroomt net zo snel weer terug.'

In de inpandige schuur van de woning aan de Rijksweg was het zondag bal. Van de weg, die zeker een meter hoger ligt dan de woning, stroomde het water het erf op en de woning in.

Duikers verstopt

Albertema: 'Het hemelwater van ons huis gaat via een goot bij de straat naar een sloot zo'n honderdvijftig meter verderop. Die sloot staat vol riet en de duikers in de sloot zitten verstopt. Het water stroomt daardoor niet weg, maar terug naar het laagste punt. En dat zijn wij.'

'Gisteren kwam het de hele dag met bakken uit de lucht', vervolgt Albertema. 'Dan kun je wel nagaan wat er gebeurt. Ons erf overstroomt en de schuur loopt vol.'

Albertema woont op een streekje met vijf woningen. De buren hebben volgens hem nergens last van, omdat 'hun' regen via het riool wordt afgevoerd.

Niemand bereikbaar

Omdat hij niet wist wie de eigenaar is van de sloot sloeg Albertema zondag aan het bellen, maar bij de gemeente Groningen en de provincie was via de noodnummers niemand bereikbaar. Bij Waterschap Noorderzijlvest werd wel gereageerd.

'De medewerkster van het waterschap kwam langs en heeft een loonwerker ingeschakeld. Die heeft de sloot leeggepompt. Dat hielp, maar omdat het zo hard bleef regenen bood dat maar tijdelijk soelaas. Vanmorgen om zes uur stond weer alles blank.'

'Ik hoef dit niet nog eens'

Inmiddels is duidelijk hoe het zit. De sloot, die parallel aan de Rijksweg loopt, is eigendom van de provincie. Het onderhoud is volgens Albertema uitbesteed aan de gemeente. 'Ik heb begrepen dat ze met elkaar in gesprek zijn om het op te lossen', zegt hij. 'Ik hoop dat dat snel gebeurt, want er is weer regen voorspeld en ik hoef dit niet nog eens.'

De Ten Boerster weet wel wat er moet gebeuren: 'Ten eerste moet dat riet eruit en ten tweede moet de doorsnede van die duikers veel groter. Die is nu 12,5 centimeter, maar dat moet ten minste dertig centimeter worden.'

