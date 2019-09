Bloedbad Pelsterstraat zwaarder bestraft

De rechtbank van Groningen heeft een 38-jarige man uit Groningen veroordeeld tot vier jaar celstraf wegens poging tot doodslag op een 31-jarige Stadjer. Dat gebeurde eind maart vorig jaar in de Pelsterstraat in Stad.

De rechtbank vonniste een jaar celstraf meer voor de man dan geëist. Het Openbaar Ministerie vroeg om een celstraf van drie jaar.

Bloedbad

Een langslepend conflict tussen beide mannen escaleerde destijds in Café Shooters en later bij een café in de Bruine Ruiterstraat. De 31-jarige man had de 38-jarige in een café al een een duw gegeven. Daarop werden de mannen het café uitgezet.

Eenmaal op straat trok de 38-jarige man zijn riem en een mes en uitte daarbij opruiende woorden. De 38-jarige man wordt door de rechtbank gezien als de uitlokker van de straatruzie, die eindigde in een bloedbad.

Dat de man zou hebben gehandeld uit noodweer, zoals zijn raadsman had bepleit, vindt de rechtbank niet bewezen.

Verminkt

De 31-jarige Stadjer moest het conflict bekopen met een messteek in zijn linkerwang. Zijn gezicht werd daardoor verminkt wegens een doorgesneden aangezichtszenuw. Op zijn beurt heeft ook hij zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan poging tot doodslag op de 38-jarige Stadjer.

Hij schopte zijn rivaal een aantal keren tegen diens hoofd toen deze al op de grond lag. Dat gebeurde toen deze werd vastgehouden door twee personen. De 31-jarige Stadjer moet van de rechtbank voor straf 240 uur werken. Er was tegen hem anderhalf jaar cel geëist.

In de aanval

Ook in zijn geval is van noodweer geen sprake. Hij heeft volgens de rechtbank juist gekozen voor de aanval in plaats van verdediging.

'Hij had op zijn klompen kunnen aanvoelen dat, wanneer hij naar zijn rivaal zou lopen, die daar stond te zwaaien met een mes, er een confrontatie zou plaatsvinden', zei de rechter.

Schadevergoeding

De rechtbank nam bij de strafmaat in overweging dat de 31-jarige man zeer emotioneel had gehandeld, omdat hij zojuist in zijn gezicht was gestoken. Wel moet hij de man die hem stak 6000 euro aan schadevergoeding betalen.

De Stadjer had een ton schadevergoeding gevraagd wegens onder meer ernstig oogletsel dat hij opliep door het schoppen.

5000 euro

De 38-jarige man moet op zijn beurt aan de 31-jarige man met het gezichtsletsel 5000 euro betalen.

De twee mannen die probeerden de 38-jarige het mes afhandig te maken, door hem op de grond vast te houden, kregen geen straf opgelegd.

