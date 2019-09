Met de trekker op weg naar Den Haag: 'We willen geen chaos creëren'

Boer Frank Kremer en zijn collega's uit Oldambt zullen er op het Malieveld in de Hofstad ook bij zijn. Even na zes uur maandagavond vertrok hun stoet vanuit Scheemda voor een tien uur durende reis.

De boeren zijn dus boos. Waarom precies? 'Vorige week werd er ook weer gezegd dat we onze veestapel maar moesten halveren', legt Kremer uit. 'Dat was eigenlijk de druppel. Wij zijn jonge boeren, wij zijn de toekomst. Dus moeten wij er ook voor zorgen dat we goede dingen voor elkaar krijgen.'

Milieuvervuilers

Dierenkwellers en milieuvervuilers worden ze genoemd. 'Dat wordt natuurlijk altijd een beetje aangedikt', weet Kremer, 'maar het is gewoon de beeldvorming die niet klopt.'

75 trekkers op het Malieveld? Beetje weinig. We kunnen ook terecht bij ADO Den Haag, wordt gezegd. Maar dat willen we eigenlijk niet Frank Kremer, protesterende boer

Of Kremer c.s. met hun trekkers via de snelweg naar de Hofstad zullen gaan? Dat hangt er nog om. Kremer: 'Dat hangt van de vergunning af. We willen namelijk geen chaos creëren. We willen het eigenlijk zo publieksvriendelijk mogelijk doen.'

Niet accepteren

De politie laat desgevraagd weten tractoren op de snelweg niet te zullen accepteren. 'Dat mogen ze wel willen, maar dat zullen we niet toestaan. Tractoren op de snelweg mag nu eenmaal niet', zegt een woordvoerder. 'Als dat gebeurt grijpen we in.'

Volgens RTV Drenthe zijn Drentse boeren van plan om bij Hoogeveen te A28 te blokkeren. Groningse boeren willen zo ver dus niet gaan. Maar als zij (deels) via de autosnelweg naar Den Haag willen, staat boerenorganisatie LTO Noord daar dan achter?

Voorzitter Alma den Hertog: 'Dat zeg ik niet. Maar ik heb alle begrip voor wat boeren met elkaar doen. Ik begrijp dus ook de manier waarop er gereageerd wordt.'

Niet ouwehoeren

'Politiek zit niet te ouwehoeren, wees zuinig op uw boeren', staat er op het spandoek van de boeren uit Oldambt. Dat dundoek willen ze als het even kan laten zien op het Malieveld. De autoriteiten hebben inmiddels laten weten dat daar 75 tractoren welkom zijn.

'Beetje weinig', vindt Kremer. 'Natuurlijk willen we naar het Malieveld. Ze zeggen dat we ook terecht kunnen bij ADO Den Haag, maar dat willen we eigenlijk niet.'

Woede en onmacht

De boeren zijn dus woedend. 'Niet alleen dat', zegt Alma den Hertog van LTO Noord. 'Er is vooral ook veel onmacht over wat er de afgelopen tijd over de hele beroepsgroep is geschreven. De beeldvorming is verkeerd.'

Maar denkt Den Hertog dat de protesten uit de hand kunnen lopen? 'Daar gaan we niet op vooruit lopen. Ik heb er veel vertrouwen in onze boeren, zoals ik wel eens zeg, en ik ga ervan uit dat we er morgen op een goede, positieve en vastberaden manier een mooie en inhoudelijk duidelijke dag van maken.'

Ook in Groningen protesten

Niet alleen in Den Haag wordt overigens actie gevoerd. Ook elders in het land, en dus ook in Groningen, zullen boeren duidelijk maken dat ze het zat zijn. Wat er zoal te verwachten is?

We hebben boeren die niet naar Den Haag gaan gevraagd om op hun eigen erf te protesteren, bij wijze van steun Alma den Hertog, voorzitter LTO Noord

Den Hertog: 'We hebben boeren gevraagd om, bij wijze van ondersteuning van de acties in Den Haag, ook op het eigen erf en de eigen oprit onze vastberadenheid te laten zien. Dat doen we ook tussen 12:00 en 17:00 uur bij het Hoofdstation in Groningen, waar we belegde broodjes aanbieden. Want die komen allemaal van de boer.'

Eerst naar Rogat

De Oldambster boeren gaan maandagavond eerst naar Rogat, bij Meppel. Daar ontmoeten ze hun collega's uit Friesland en Drenthe.

'Eerst koffie en en broodje', zegt Frank Kremer, 'en daarna gaan we in colonne naar Den Haag. De reis duurt tien uur, ja. Da's lang. We hebben ook wel wat reservechauffeurs meegenomen, maar die reis moet geen probleem zijn.'

Lees ook:

- Boeren in Groningen maken zich op voor protestactie in Den Haag