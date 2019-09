Stiven en Anna sieren Boeren- en Boerinnenkalender: 'Had ik niet verwacht'

De Boerinnenkalender wordt dit jaar alweer voor de elfde keer uitgebracht. De Boerenkalender is er pas voor het tweede jaar, maar dat maakt Stiven niet minder trots. Hij grijnst als de half ontblote kalenderfoto van hem prominent in de RTV Noord-studio wordt getoond. 'Daar heb ik wel een weekje rustig aan voor gedaan', zegt hij lachend, terwijl hij over z'n buik wrijft.

Verrassing

Voor Anna was de verrassing extra groot, want ze staat dit jaar zelfs op de cover van de Boerinnenkalender. 'Gisteren kwam De Telegraaf me verrassen en ze zeiden dat ik dit jaar het covermodel ben. Echt superleuk, want ik wist het niet.'

Dat ze dit jaar prominent op de Boerinnenkalender staat, kwam tot stand door een andere boerin die recentelijk in de schijnwerpers stond. Kersvers Boer zoekt Vrouw-deelneemster Annemiek Koekoek, die vorig jaar op de kalender stond, inspireerde Anna.

Het was voor een goed doel, dus ik dacht, ik geef me op en dan zien we wel Anna Bron

'Ik heb mooie foto's van haar gezien, dat vond ik bijzonder en heb me er daardoor ook in verdiept', legt Anna uit. 'Het is bovendien voor een goed doel en het leek me een leuke ervaring, dus ik dacht: ik geef me op en dan zien we wel.'

Bij Stiven ligt het iets anders. 'Kameraden hadden me opgegeven. En toen kwam het ervan en moest ik er echt heen. Dat had ik niet verwacht.'

Promoten

Anna vindt de Boerinnenkalender een mooie gelegenheid om het boerenleven te promoten. 'Je komt op plekken waar andere mensen niet mogen komen, ik vind het mooi om met dieren te werken en je bent een belangrijke schakel in het welzijn. Mooi dat we daar als boeren aan bij mogen dragen.'

Stiven draagt het leven op de boerderij, een familiebedrijf, een warm hart toe en heeft zijn grenzen inmiddels ook een beetje verlegd. 'Sinds kort heb ik ook een uitzendbureau, ook gericht op de agrarische sector en de bouwsector. Maar ik blijf graag werkzaam in de agrarische sector.'

Ik help graag op de boerderij, maar mede door alle regeltjes is het heel lastig om tegenwoordig een bedrijf te runnen Stiven Bunnik

'Ik vind het leuk om af en toe te helpen op de boerderij, maar het is mede door alle regeltjes heel lastig om tegenwoordig een bedrijf te runnen. Daardoor heb ik er toch voor gekozen om in de zorg aan de slag te gaan. Momenteel loop ik stage in een ziekenhuis', zegt ze.

Vrijgezel?

Vrijdag vindt de kalenderpresentatie officieel plaats. En mocht je na het lezen van dit artikel nou nieuwsgierig zijn geworden of Anna of Stiven nog vrijgezel is, dan zul je zelf het nodige speurwerk moeten verrichten. 'Want van de organisatie mogen we daar niets over zeggen', besluit Anna lachend.