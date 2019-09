Arjen Lubach houdt uitzendrechten theatershow in eigen beheer

De theatershow Arjen Lubach Live! is vanaf maandag on demand te bekijken. Dat kan op de website van de Groninger zelf, die daarmee de uitzendrechten in eigen beheer houdt.

Interesse om zijn theatershow, waarmee hij het afgelopen jaar door het land trok, uit te zenden was er te over. Maar Lubach had bij geen van de geïnteresseerden echt een goed gevoel, liet hij weten tegen BuzzE.

Niet comfortabel

'Bij alle partijen was wel iets waar ik me niet comfortabel bij voelde', aldus Lubach. Of het was het feit dat hij zijn rechten voor bijna altijd kwijt was, of men wilde inspraak op de inhoud, of de aanbieding was gewoon te laag.

Vandaar dat hij de rechten in eigen beheer houdt: on demand is de show vanaf maandagavond op zijn eigen website te zien, dus zonder tussenkomst van andere partijen.

'Bij mij passen'

'Ik vind het bij mij passen', aldus Lubach, die spreekt van een interessante ontwikkeling. 'De creatieve wereld is aan het veranderen, makers spreken rechtstreeks hun publiek aan, meer dan ooit.'

Lees ook:

- Arjen Lubach maakt kans op Televizier-Ster en Lovie Award

- Roken Syb van der Ploeg en Arjen Lubach dit jaar de vredespijp?