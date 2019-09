Protestboeren vertrekken naar Den Haag: 'We doen dit voor de jonge generatie'

Een van hen is Roel Heemstra, eigenaar van een melkveebedrijf in Niezijl. 'Het is jammer dat het moet, maar de emmer is een keer vol. De laatste uitspraken die uit Den Haag komen voorspellen niet veel goeds voor de Nederlandse land- en tuinbouw.'

Voor de nieuwe generatie

Het boerenbedrijf wordt tijdens zijn afwezigheid draaiende gehouden door zijn zoon en een aantal jonge medewerkers. 'Die jonge jongens hebben geen tijd om actie te voeren. Het vee vraagt 24 uur per dag aandacht. Ik kan er tijd voor vrijmaken om dit te doen. We doen dit voor de jonge generatie. We willen ons laten zien daar.'

Waarom deze protestactie?

De boeren zijn boos, omdat ze vinden dat ze ten onrechte worden weggezet als dierenkwellers en milieuvervuilers. Druppel die de emmer deed overlopen, was het voorstel van D66 om de veestapel te halveren om zo de uitstoot van stikstof terug te dringen. De boeren zijn boos, omdat ze vinden dat ze ten onrechte worden weggezet als dierenkwellers en milieuvervuilers. Druppel die de emmer deed overlopen, was het voorstel van D66 om de veestapel te halveren om zo de uitstoot van stikstof terug te dringen. De organisatoren van het protest verwachten dat er dinsdag 7.500 tot 10.000 boeren vanuit het hele land naar Den Haag zullen trekken.

Thomas Kamminga verwacht dat 'zijn' groep uit Niezijl netjes via de binnenwegen naar Den Haag rijdt. De gemeente aldaar gaf aan dat er plek is voor 75 trekkers. Dat er meer richting de Hofstad gaan, lijkt echter zo klaar als een klontje.

We gaan het vreedzaam doen, maar komen voor één ding: het Malieveld Thomas Kamminga - protesterende boer

Ook Kamminga en zijn collega's hebben maar één doel. 'Wij gaan niet twaalf uur voor niks rijden. We gaan het vreedzaam doen, maar komen voor één ding: het Malieveld.'

Geen hooligans

Mochten de colonne uit Niezijl alsnog niet naar het Malieveld mogen, dan verwacht de boer geen problemen. 'Dan is het klaar en luisteren we. We zijn geen hooligans. Maar we gaan het proberen. Niet geschoten is altijd mis.'

