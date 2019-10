Arjan Bleeker is solidair met de boeren: 'De maat is vol'

Waarom ook Bleeker naar Den Haag gaat? Omdat hij veel veehouders als klant heeft, daarom. Hij voelt zich betrokken. Want de jongste maatregelen die de regering nu weer heeft genomen (en nog wil nemen) om de stikstofuitstoot te beperken, die gaan gewoon veel te ver, vindt hij.

'De maat is gewoon een keertje vol', zegt Bleeker.

Te drastisch

Volgens Bleeker zijn de plannen van nu gewoon té drastisch. 'Ik begrijp best dat er maatregelen moeten worden genomen vanwege die stikstof, maar dit gaat gewoon te ver. Bovendien: in de steden gaat alles gewoon door, terwijl het platteland moet bloeden.'

En dat zit Bleeker dus niet lekker. 'Dat we naar Den Haag afreizen, was trouwens een last minute beslissing. Een kennis van me die veehouder is zei: laten we gaan. Doen we, antwoordde ik.'

Lijkkist in de vorm van een koe

Maar niet nadat er nog even duchtig werd geknutseld: een lijkkist in de vorm van een koe moet in de Residentie dinsdag de aandacht gaan trekken. Symbolischer kan het haast niet.

Bleeker: 'Het is een echte lijkkist, die ik in de kleuren van een koe heb geschilderd. En daarbovenop ligt een koeienschedel.'

Met de lijkkist op de Unimog op de vrachtwagen gaan we naar Den Haag. We zien wel hoe ver we komen Ondernemer Arjan Bleeker

De kist is geplaatst op een zogenaamde Unimog, die weer op een vrachtwagen komt te staan. 'We zien wel hoever we komen...'

75 trekkers

Want ook Bleeker hoorde dat er maar 75 trekkers welkom waren op het Malieveld. 'Maar hoe zien ze dat voor zich? Er komen er 2.000! Ik zag al een filmpje van trekkers op de boot van Texel. Dat waren er volgens mij alleen al 75...'

