Veendammer henneptelers horen werkstraffen eisen

Met zijn 41-jarige vriendin, ook uit Veendam, zou de man in mei en juni van 2016 met de teelt actief zijn geweest. Het stel werd op 20 juni 2016 gesnapt met 42 hennepplanten.

117.000 euro naar staatskas

De twee zouden 117.000 euro hebben verdiend, zo werd op de zitting voorgerekend. Omdat men volgens de zogeheten 'Pluk-ze'-wetgeving financieel niet beter mag worden van een strafbaar feit, moet dat geld naar de staatskas, vindt de officier.

De zaak kwam na een anonieme tip aan het rollen. Naast de hennepplanten, die werden aangetroffen in twee verschillende panden van het stel, stuitten agenten op 3.000 euro cash. De vriendin van de Veendammer had op het bureau verklaard dat er zeven keer was geoogst. Ze nam dat later terug.

'Onder druk gezet'

'Ik ben onder druk gezet tijdens de verhoren, anders zouden ze mijn dieren in beslag nemen', zei de vrouw op zitting. Wegens een verbouwing woonde het stel in twee verschillende panden. 'Ik weet niet alles wat mijn vriend deed', beweerde ze.

De 46-jarige Veendammer zei 'wat' hennep had geteeld te hebben, om er zelf wietolie van te maken, veelal voor eigen gebruik. Daar was hij een paar jaar geleden mee aan het experimenteren geraakt, nadat een familielid van hem ziek werd. Op YouTube had hij filmpjes gezien van zieke mensen die baat hadden bij de olie, die uit henneptoppen wordt gemaakt.

Huizenhoog stroomverbruik

De Veendammer had niet zeven keer geoogst en ook niet verkocht, beweerde hij. 'Ik heb dat bedrag dus niet gehad.'

'Opvallend was ook het huizenhoge stroomverbruik van het stel in beide panden', zei de officier. Maar daarover verklaarde de man dat ze hoogverbruik apparaten in huis hadden gehad, zoals een jacuzzi en een airco.

100 uur werkstraf

De vrouw moet voor haar aandeel 100 uur voor straf werken, vindt de officier. Daarnaast moet aan haar een maand voorwaardelijk cel worden opgelegd.

De officier hield er in zijn strafeis rekening mee, dat de zaak drie jaar onaangeroerd op de plank bij het OM had gelegen.

De rechter doet over twee weken uitspraak.