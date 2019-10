Lopend Vuur: Kraken moet legaal worden

In de jaren 70 en 80 gebeurde het op grote schaal in ons land: kraken. De krakersbeweging was zeer actief, ook in Groningen.

Dat zorgde soms voor een veldslag, bijvoorbeeld bij de ontruiming van het Wolters-Noordhoffcomplex. Maar het leverde ook mooie initiatieven op; denk aan het nog altijd bestaande Oude RKZ.

Wat is kraken precies?

Onder kraken wordt verstaan dat zonder toestemming van de eigenaar leegstaande of ongebruikte gebouwen, terreinen of ruimtes in gebruik worden genomen. In de jaren 60 ontstond het als tegengeluid tegen het woningtekort en de onnodige leegstand van panden.

Drukkerij

In Groningen kraakte een groep afgelopen weekend een pand van drukkerij Heykens aan de Akerkstraat, om aandacht te vragen voor de kamernood onder buitenlandse studenten.

Verbod

Kraken is sinds 1 oktober 2010 verboden in ons land. Aan dat verbod zitten nog wel wat haken en ogen. Het verbod zou indruisen tegen de grondwet en internationale verdragen.

In 2011 oordeelde de Hoge Raad dat ontruiming van een gekraakt pand in beginsel pas mag gebeuren nadat de krakers de zaak in een kort geding aan de rechter hebben kunnen voorleggen. Bij verstoring van de openbare orde mag de burgemeester overigens eerder ingrijpen.

Hoe denk jij over kraken?

