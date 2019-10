Noordelijke boeren over binnenwegen naar Den Haag in drukste ochtendspits ooit (update)

Vanuit Niezijl is maandagavond om tien uur een groep trekkers vertrokken. Onderweg hebben boeren uit Drenthe en Friesland zich aangesloten. Rond maandagmorgen zeven uur was het konvooi bij Baarn.

Bij de weg en op boerenerven hangen spandoeken met teksten als 'Boer zoekt respect'.

Op de A28

Het noordelijk konvooi rijdt vooralsnog over de binnenwegen en niet over de snelweg. Maar er zijn ook boeren die wel de A28 op zijn gegaan. Vooral in het midden van het land is daardoor inmiddels een chaotische situatie ontstaan. Volgens de ANWB stond er tegen acht uur bijna duizend kilometer file en is het de drukste ochtendspits ooit. Wel is het zo dat ook het slechte weer en enkele ongelukken een bijdrage leveren aan de chaos.

Ze moeten hun boerenverstand gebruiken daar in Den Haag Roel Heemstra-boer

In het aardedonker over binnenwegen

De Groningse boer Roel Heemstra is ook op weg naar Den Haag. 'Ik heb geen idee waar ik zit. Oh wacht, bij Vinkeveen', roept hij. Hij rijdt met 40 kilometer per uur over binnenwegen naar de Hofstad. 'Het is aardedonker en het regent', vertelt hij. 'Het konvooi is wat versplinterd, maar we zijn allemaal op weg naar het Malieveld en dat wordt bereikt.'

Boerenverstand

Heemstra vreest dat, als de boeren niets doen, een deel van de sector kapot wordt gemaakt. 'We hebben het fosfaatverhaal nog niet achter de kiezen of de stikstofkwestie komt om de hoek kijken. Zo kan het niet langer doorgaan. Ze moeten hun boerenverstand gebruiken daar in Den Haag. Dat is een doorgedraaide club zo langzamerhand.'

Malieveld

Of de boeren straks in Den Haag naar het stadion van ADO Den Haag gaan, zoals de autoriteiten willen, is nog niet zeker. Ze willen allemaal naar het Malieveld. Daar zou maar plek zijn voor 75 trekkers, maar daar lijken de boeren geen genoegen mee te nemen.

Ook vanaf Texel zijn boeren onderweg. Zij hebben inmiddels de boot verlaten en gaan aan land:

Voorzorgsmaatregelen in Den Haag

Ondertussen zet de politie in Den Haag groot materieel in vanwege het protest van de boeren. Er worden onder meer ME-voertuigen en vrachtwagens gebruikt om de toegangswegen naar het Malieveld en Binnenhof af te sluiten.

