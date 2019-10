Rondje Groningen: Hoeveel boeren heeft Nederland eigenlijk?

Het was geen mist dat de drukke horizon van Emden deed verdwijnen, maar het was regen dat als een gordijn voor de verte hing. Perfecte omstandigheden om deze veel gefotografeerde plek eens in ander perspectief vast te leggen. Swipe om de reeks te zien 〰️- “The horizon of Emden was completely gone during the heavy rainfall. A perfect moment to capture this stunning location in a different perspective”