'We willen niet worden afgescheept met een stil plekje buiten de stad'

Tientallen boeren staan inmiddels met hun trekker op het Malieveld in Den Haag. Een van hen is Sander van Adrichem uit Noordbroek. Hij reed een hek omver om de plek van protest te bereiken.

'Ons doel was om het Malieveld te bereiken, hoe dan ook. En het is gelukt', vertelt hij. Overigens was het volgens Van Adrichem geen woede, waardoor hij het hek omver reed. 'Als we rechtdoor waren gegaan, hadden we klem gestaan. Dus dan moet je wat.'

Malieveld stroomt vol

Oorspronkelijk wilde de gemeente Den Haag 75 trekkers toelaten op het Malieveld. Volgens Van Adrichem waren dat er tegen half tien al zo'n 150.

'Wij willen hier gewoon met grote aantallen aanwezig zijn, zodat duidelijk is hoe het leeft onder de boeren. We willen niet worden afgescheept met een stil plekje ergens buiten de stad.'

Het kan niet zijn dat de boeren gaan bloeden voor het stikstofbeleid Sander van Adrichem - protesterende boer

Hij hoopt dat de acties ook daadwerkelijk zorgen voor veranderingen in het beleid van de regering. In zijn ogen moeten de regels aangepast worden, want 'het kan niet zijn dat de boeren gaan bloeden voor het stikstofbeleid'.

'Bord voor de kop'

Van Adrichem ziet de regeltjes als een manier om de veehouderij uit Nederland te weren. 'Dan zullen de producten van over de grens komen. Dan heb je in mijn ogen een bord voor de kop, want daar wordt het op een andere manier geproduceerd dan hier. Als je hetzelfde blijft eten en de producten van een plek waar het slechter dan hier is gesteld met dierenwelzijn, dan denk ik: waar ben je mee bezig?'

De boer uit Noordbroek noemt de sfeer op het Malieveld 'niet grimmig'. 'De voorzieningen zijn prima. Er zijn wc's, koffie en muziek. Dit gaat een succes worden. We hebben op 30 kilometer van Den Haag overnacht en zijn om 7 uur naar het Malieveld gereden.'

'Vanavond rijden we weer terug naar onze overnachtingsplek waar we de restanten van de barbecue van gisteren opmaken. Daarna gaan we weer richting Groningen.'

Lees ook:

- Alles over het boerenprotest in ons liveblog