'Doar bluit mien eerappellaand' is jullie ultieme boerenlied (update)

Honderden boeren uit onze provincie protesteren vandaag in Den Haag. Maar wat is hét ultieme boerenlied dat in de trekkers klinkt? Jullie beslissen.

Je kunt ieder liedje een 'plusje' of een 'minnetje' geven door op het groene of rode pijltje te klikken naast de video. Doe je niks, dan stem je neutraal.

Inhaalrace?

Vanwege de vele berichten hebben we vlak na het middaguur het nummer 'De boer dat is de keerl' van Normaal toegevoegd. Of het nummer de inhaalrace van de overige negen nummers wint is aan jou.

Later vandaag in Karel op Noord wordt de uitslag bekendgemaakt. De grote winnaar is Ede Staals 'Doar bluit mien eerappellaand'. Mooi Wark bezet de tweede plek met 'Warkende helden'. 'De boer dat is de keerl' van Normaal maakt de top-3 compleet.