Treant schrapt 500 banen; nachtelijke spoedafdeling Refaja nu al dicht

Dat maakt topman Rolf de Folter van de Treant Zorggroep bekend. De zorgroep is de eigenaar van het Refaja in Stadskanaal, Bethesda in Hoogeveen en het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Het personeel is dinsdagmorgen ingelicht.

Einde spoedeisende hulp

De spoedeisende hulp-afdelingen in Stadskanaal en Hoogeveen sluiten respectievelijk 6 januari en 6 april 2020. Er komt een basisspoedpost voor in de plaats. De ziekenhuizen worden afgebouwd naar week-ziekenhuizen. De nachtelijke spoedeisende hulp in Stadskanaal gaat nu al dicht. Eerder zou dat ook in januari gebeuren.

Ik kan nog niet zeggen hoe groot het verlies zal zijn Rolf de Folter - Topman Treant

Omvang verlies nog niet bekend

Het snijden in het personeelsbestand is noodzakelijk, omdat Treant Zorggroep over de ziekenhuispoot niet verwacht zwarte cijfers te schrijven. 'Het wordt heel moeilijk dit jaar', zegt een woordvoerder. 'Vorig jaar lukte ons dat nog wel, maar dit jaar gaat dat heel lastig worden. Ik kan nog niet zeggen hoe groot het verlies zal zijn.'

Banen herverdelen

De 500 arbeidsplaatsen wil Treant Zorggroep in samenspraak met het OZG in Scheemda, het WZA in Assen, Isala in Meppel en het Martini Ziekenhuis in Groningen herverdelen. Het gaat naast verpleegkundigen en mogelijk artsen om ICT'ers, facilitair medewerkers en leidinggevenden.

'Het is inderdaad ingrijpend', zegt voorzitter Rolf de Folter van de Raad van Bestuur. 'De sluiting van de spoedeisende hulpen zorgen voor verschuiving in patiëntenstromen. Dat zorgt ervoor dat we minder medewerkers nodig hebben op termijn. We verwachten door natuurlijk verloop en het onderbrengen van medewerkers bij andere ziekenhuizen geen gedwongen ontslagen te hoeven verrichten, maar we kunnen het ook niet uitsluiten.'

We konden de veiligheid van de nachtelijke spoedeisende hulp niet langer garanderen Trea Sandjers - Treant

'Spoedeisende hulp 's nachts kon niet langer'

Het was niet mogelijk om de spoedeisende hulp in Stadskanaal 's nachts nog langer open te houden, zegt Trea Sandjers, arts op de spoedeisende hulp: 'We hebben de hele tijd uitzendkrachten aan het werk om de dienstlijsten te vullen, maar we hebben gemerkt dat we vannacht maar een nachtdienst konden invullen in plaats van twee, wat gebruikelijk is. Zo konden we de veiligheid niet langer garanderen.'

9000 opnames per jaar

De ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen waren goed voor respectievelijk 9000 en 10.000 opnames op de spoedeisende hulp per jaar. De Treant Zorggroep verwacht van die ruim 19.000 nog 2600 opnamen in Emmen te kunnen inboeken.

Daarnaast zullen het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen zo'n 2000, het OZG in Scheemda zo'n 1700, Isala in Meppel zo'n 2000 en het Martini Ziekenhuis in Groningen zo'n 800 opnamen voor hun rekening nemen.

Tweede ingrijpende besluit

De sluiting van de afdelingen spoedeisende hulp in Stadskanaal en Hoogeveen is het tweede ingrijpende besluit in iets minder dan twee jaar tijd. In het voorjaar van 2018 werd bekend dat de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde uit het Refaja Ziekenhuis en het Bethesda Ziekenhuis zouden verdwijnen en naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen zouden worden verplaatst. Nu is duidelijk dat honderden werknemers in onzekerheid zullen zitten over hun toekomst.

