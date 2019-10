Nieboer over Jan H.: 'Ik had verwacht dat hij zou worden vrijgelaten'

'Ik ging met frisse moed en het idee dat Jan vrij zou komen naar de rechtbank. Ik schrok dus ook toen dat niet zo was. En als ik kijk naar mijn eigen dossier denk ik: wat voor reden hebben ze om hem langer vast te houden?'

OM: genoeg bewijslast

De rechtbank in Assen oordeelde dinsdagochtend dat er voldoende bewijs is om H. vast te houden tot zijn zaak inhoudelijk wordt behandeld. Dat is op zijn vroegst eind maart 2020.

Wij hebben daar geen dreigbrieven voorbereid, teksten bedacht of gecorrigeerd Jan Nieboer - medeverdachte

Eén van de bewijzen is het dna-materiaal van H., dat is aangetroffen op een tiewrap bij een asbestdumping. Door dat bewijs zit H. vast, maar is Nieboer op vrije voeten.

Ook voert het OM opgenomen gesprekken op. Daarin hebben Jan Nieboer en Jan H. het volgens de officier van justitie over de inhoud van de dreigbrieven, maar ook over hoe die moeten worden verstuurd.

Ontmoetingen in McDonald's

Nieboer bevestigt dat hij H. regelmatig sprak. Ze ontmoetten elkaar 's ochtends vroeg in de McDonald's om actieplannen te bespreken. 'Een ding staat natuurlijk vast. Wij hebben daar geen dreigbrieven voorbereid, teksten bedacht of gecorrigeerd.'

Als ik dat wist, dan had ik gezegd: jongens, dat moet je niet doen Jan Nieboer - medeverdachte

'Hij heeft mij op de hoogte gehouden van dingen die zijn gebeurd', zegt Nieboer. 'Maar ik wist feitelijk niets van de inhoud van dreigbrieven. Als ik dat wist, dan had ik gezegd: jongens, dat moet je niet doen.'

Het was voor het eerst in lange tijd dat Nieboer zijn mede-actievoerder zag. 'Ik had de indruk dat hij toch sterk overkwam. Dat idee had ik ook toen ik zijn verhaal hoorde in de rechtbank. Maar ik begreep ook wel dat hij uiterst teleurgesteld was toen hij hoorde dat het verzoek tot vrijlating werd afgewezen.'

Lees ook:

