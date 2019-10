Velema: 'Een 34'er op de 500 meter is best wel iets heiligs'

Nog een maand en dan barst het schaatsseizoen los. In het eerste weekend van november wordt er in Thialf gestreden om de eerste plekken voor de World Cup.

Voor Lennart Velema uit Groningen is dat een van de doelen. De sprinter van Team IKO neemt veel veel vetrouwen mee uit het vorige seizoen. Een derde plaats bij de NK Sprint was het hoogtepunt voor hem. Hij kon zich meten met de absolute sprinttop in Nederland ook al liet een aantal het kampioenschap links liggen.

Misschien ben ik nog wel beter dan dat ik vooraf inschat Lennart Velema - schaatser

'Daar heb ik mijn ambities wel liggen natuurlijk.' vertelt hij na de teampresentatie in Heerenveen. 'Het is echter moeilijk te zeggen of dat lukt. Het is moeilijk te zeggen hoe goed je op een bepaald moment bent. En misschien ben ik nog wel beter dan dat ik vooraf inschat', aldus de 26-jarige schaatser.

Doelstellingen

Velema is voorzichtig met zijn doelstellingen. Hij gaat allereerst voor een plek in de wereldbekercyclus. Daarna ziet hij wel. Goed voor de dag komen bij de NK's en dan wellicht deelnemen aan het WK of EK. Dat is waar hij van droomt.

En er is nog een droom. Een 34'er op de 500 meter. Hij noteerde bij de NK Sprint 35.0 en was er dus dicht bij. Dit seizoen moet het er wat hem betreft van komen.

Op jacht naar een mijlpaal

'Het is een mijlpaal voor iedere sprinter. Toen zat het er eigenlijk al wel in. Je bent er ook mee opgegroeid. Een 34'er is best wel iets heiligs. Dat ik dat nu bijna in de vingers heb, is wel heel erg speciaal.'

Een snelle 500 meter kan hem goed helpen om zijn kilometer te perfectioneren. Op die afstand ligt de echte focus. Ook met het oog op de Winterspelen over ruim twee jaar. Daarnaast maakt Velema af en toe een uitstapje naar de 1500 meter.

Lees ook:

- Ntab en Bosker van start op wereldbeker in Hamar