Ondernemingsraad Treant: 'Dit hadden wij niet verwacht'

'We hadden wel het een en ander verwacht', zegt voorzitter Geert Oosting. 'We waren de afgelopen tijd ook wel bijgepraat over dat wat zou komen, maar we wisten geen aantallen. Daar zijn we wel van geschrokken, want dit hadden we niet verwacht.'

Laten bezinken

Oosting geeft aan dat de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad dinsdagochtend is bijgepraat door het bestuur van Treant Zorggroep. Daarnaast was hij aan het begin van de middag zelf bij een medewerkersbijeenkomst aanwezig.

'Daar was de sfeer rustig', zo geeft hij aan. 'Maar dat kan ook komen dat het nieuws nog moet bezinken en dat mensen later vragen gaan stellen. Ze lieten het over zich heenkomen, de emoties zullen mogelijk later komen.'



Deze tegenslag komen we weer te boven Geert Oosting - voorzitter Ondernemingsraad Treant

Toekomst

Oosting denkt dat de Treant Zorggroep zeker nog een toekomst heeft, ondanks het feit dat vorig jaar de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde uit het Refaja Ziekenhuis en het Bethesda Ziekenhuis verdwenen, en komend jaar beide ziekenhuizen het zonder een volledige spoedeisende hulp moeten doen.

'Ik denk dat werknemers ergens wel opgelucht zijn dat er nu duidelijk is', zegt hij. 'Ik heb er vertrouwen in dat er voldoende goodwillen hart voor de zaak bij de werknemers is om zich te blijven inzetten voor Treant. Deze tegenslag komen we weer te boven, we kunnen weer een goedlopende organisatie worden. Ik heb vertrouwen in de plannen die er nu liggen.'

Ook FNV verbaasd

Vakbond FNV had het verdwijnen van 500 banen ook niet zien aankomen, zegt bestuurder Harma Schrage in een reactie.

'Hier zijn we wel verbaasd over', zegt Schrage. 'De zorgvraag wordt namelijk niet anders, de aantallen zijn praktisch dezelfde, maar die zorgvraag zal bij andere organisaties neergelegd worden. Ik neem aan dat Treant daar afspraken over heeft kunnen maken.'

Geen gedwongen ontslagen

Schrage zegt dat de insteek van de FNV is dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. 'Dat hebben we ook met elkaar afgesproken in het sociaal plan. Binnenkort zitten we met Treant rond de tafel, dan zullen de uitgewerkte plannen worden toegelicht.'

Maar 500 banen is echt heel veel, vindt Schrage. 'Het gaat om een vijfde van het personeelsbestand. We zijn heel nieuwsgierig of deze banen alles met de reorganisatie te maken hebben of dat het meer is dan dat. Dat horen we binnenkort.'

