Waarom moet een ondernemer vloggen?

Wat vertel je als je in een video wilt laten zien waar je mee bezig bent? Dat is een vraag die steeds meer ondernemers bezighoudt. NoordZaken duikt in de wereld van vlogs, likes, selfies, uitlegvideo's en online bereik.

Sinds kort is de website www.emercify.nl online waar ondernemers vragen kwijt kunnen aangaande bijvoorbeeld zichtbaarheid en eigen branding. Corné van Willigen is de initiatiefnemer van dit platform. De Stadjer is online ondernemer en al vijftien jaar actief in de e-commerce.

Kennisdeling

Van Willigen komt veel in de Verenigde Staten en ziet daar community's ontstaan, waar ondernemers terecht kunnen met vragen. Van Willigen. 'Er zijn hier veel internetondernemers in de regio, maar voor praktische ondersteuning en kennisdeling is er niks. Ik wil meer mensen bereiken, zodat ze elkaar kunnen helpen.'

Volgens Van Willigen loopt Nederland online voorop, omdat het een klein land is. 'Online actief zijn is niet voor iedere ondernemer vanzelfsprekend. Zeker voor traditionele bedrijven, omdat het niet in hun DNA zit en dan is het fijn om kennis te delen.' Daar komt volgens hem bij dat vooral MKB-ers niet de mogelijkheden hebben.



Delen is eng

Van Willigen, die recent de fysieke winkel HIFI Corner van de hand deed, hanteert een basisprincipe. 'Internet is groot geworden door kennis te delen. Online actief zijn is niet voor iedere ondernemer vanzelfsprekend. Retailers bijvoorbeeld zijn helemaal niet van delen, is mijn ervaring. Dat vinden ze al gauw eng.'

In Amerika groeien bedrijven die veel aan kennisdeling doen het hardst Corné van Willigen - ICT- ondernemer

Profileren doet goed

Op het nieuwe platform is ruimte voor grote e-commerce partijen, maar ook voor de bakker op de hoek. Enige omzet draaien is een voorwaarde. Van Willigen verwacht veel aandacht voor zichtbaar zijn in zijn nieuwe digitale netwerk. 'In mijn ogen is je laten zien belangrijk. Profileren doet Groninger ondernemers goed denk ik. Ik doe liever zaken met ondernemers waar ik online informatie over kan vinden dan iemand die niet transparant is.'

Transparant zijn is sleutel

Het vergroten van vindbaarheid, door bijvoorbeeld videocontent online te zetten is in de ogen van Van Willigen cruciaal. 'Openheid en transparant zijn is de sleutel tot succes. Zeker de jonge generatie zoekt alles op. Mijn motto is: als je veel geeft, krijg je veel terug. Dat werkt. In Amerika groeien bedrijven die veel aan kennisdeling doen het hardst.'

350 video's in twee jaar Een sprekend voorbeeld van een vloggende ondernemer is Henk Jan Bijmolt van online houthandel Gadero.nl uit Groningen. In de afgelopen twee jaar zijn 350 video's gemaakt. Vlogs, instructievideo's en bijvoorbeeld filmpjes over de houtsoort van de maand. 'Veel ondernemers hebben geen zin om met hun gezicht in beeld te komen. Ik zie het nog weinigen doen, maar het levert veel positieve dingen op. Je geloofwaardigheid neemt toe en in ons geval laten we zien dat we er verstand van hebben en specialist zijn.' Bijmolt is ervan overtuigd dat voor iedere ondernemer iets te bedenken is om te laten zien. 'Dat hoeft niet per se een vlog te zijn. Het kan een uitlegvideo zien of je laat je nieuwe heftruck of vrachtwagen zien. Dat vinden onze volgers leuk.' Vliegwieleffect na een jaar Bij Gadero begonnen ze twee jaar geleden met het maken van video's. Het bleek een kwestie van volhouden weet Bijmolt. 'Het eerste jaar bereikten we nog niet zoveel. We hadden amper 100 abonnees op YouTube. Na een jaar ging het plots hard en trad een vliegwieleffect op. Inmiddels hebben we bijna 7000 abonnees en 2.000.000 views.'



Een van de vlogs van Gadero:

Het maken van videocontent is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering geworden. Iedere vrijdag wordt een aflevering van Gadero TV opgenomen. Bijmolt doet al lang niet meer alles zelf. Dat is een bewuste keuze. 'Een timmerman die ik in dienst heb spreekt in een klusvideo waarin een probleem uitgelegd wordt veel meer de taal van de klant. Dat sluit veel beter aan.' Geloof in zichtbaar zijn Wat levert het op? 'Views ondersteunen de verkoop. We laden de video's ook op onze eigen website en kunnen exact meten wat het beste bekeken wordt. Maar primair is dat ik geloof in zichtbaar zijn, daarom doen we het.' Een ander voordeel is dat er minder klachten binnenkomen. In de video's worden negatieve zaken, bijvoorbeeld wat soms lastig is om een product in elkaar te zetten, ook benoemd voegt Bijmolt er nog aan toe.



Corrie Heslinga van het Groningse online marketingbureau Businesssteps 4 Ondernemers adviseert bedrijven en organisaties aangaande hun online zichtbaarheid. 'Je positioneert je als bedrijf beter. Laat zien waar jouw expertise ligt. Geef tips of behandel problemen. Het is goed voor de branding.'

Vloggen blijvertje

Ze verwacht dat vloggen een blijvertje is. 'Mensen zijn steeds meer visueel ingesteld en hebben steeds minder tijd om te lezen. Ze willen zaken snel afhandelen. Veel tekst werkt niet meer. Zorg als ondernemer voor een goede combinatie tussen bloggen en online video's.'

Het is zaak om goed na te denken over de online strategie. 'Blijf variëren in wat je maakt. Anders haken mensen af. Verdiep je in de problemen van je doelgroep om het bereik zo groot mogelijk te maken. Het gevaar bestaat dat je teveel over jezelf vertelt. Wees oprecht om de klant te willen helpen en verdiep je in zijn vragen en problemen.'

Als er veel op jouw producten of diensten gezocht wordt geeft dat een voordeel Corrie Heslinga - eigenaar Businesssteps 4 Ondernemers

De aanpak erna

Maar daar blijft het niet bij. Om zakelijk te profiteren van vloggen of bloggen gaat het volgens Heslinga vooral om de aanpak erna. 'Je moet er voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen zien wat je online zet. Het is op zich een low budget marketingtool. In het verleden was het acquisitie of adverteren en dat kostte geld.'

Vraag en aanbod

Of het extra omzet oplevert, hangt volgens Heslinga mede af van de markt waarin je actief bent. 'Als er veel op jouw producten of diensten gezocht wordt, geeft dat een voordeel. Als je goed nadenkt over wat de klant zou willen zien of lezen dan komen vraag en aanbod als het ware bij elkaar. Voeg een link aan je content toe naar een product of dienst van je bedrijf. Dat kan omzet opleveren.'

Zonder script

Wouter Haan is directeur van online drukkerij Simian B.V. uit Westerbroek. Er wordt momenteel een grote bedrijfsuitbreiding gedaan. Dat was de aanleiding om te gaan vloggen. 'We kregen er vragen over en nemen zo eens in de twee à drie weken een video op. Het is voor ons een goede manier om met klanten te communiceren.'

Voor Haan was het niet heel lastig om voor de camera te staan. 'Ik ben mezelf en vertel alles recht uit mijn hart zonder script. Ik kan niet zeggen dat het me gemakkelijk af gaat, maar een bijkomend voordeel is dat ik regelmatig presentaties geef.'



Een van de vlogs van Simian B.V.:

Het maken van een vlog kost Haan ongeveer twee uur. Het opnemen en monteren wordt door eigen mensen gedaan. Voor de verspreiding is social media belangrijk. 'De vlogs leveren veel vragen op. Vooral voor machines is interesse. Daar hebben we een grote achterban. Het leeft bij klanten door iets te laten zien. Dat levert echt meer reacties op.' Bij een winnaar horen Wat Haan betreft hoeft hij niet alles te kunnen en is het prima om iemand anders uit het bedrijf die veel productkennis heeft naar voren te schuiven. Haan denkt niet dat het vergroten van zichtbaarheid direct resultaat geeft. 'We krijgen er niet direct één bestelling meer door, maar op lange termijn wel. Laten zien wat je doet zorgt voor een goed gevoel. Iedereen wil bij een winnaar horen.'



De meest succesvolle zijn degenen die het consequent volhouden Corné van Willigen

Variatie en commitment



Van Willigen is zelf ook begonnen met vloggen en zichtbaar zijn. 'De meest succesvolle zijn degenen die het consequent volhouden. Het gaat om variatie en commitment in je eigen dagelijkse routine, want het kost best veel tijd. En hoe groot je bedrijf ook is huur er nooit een externe voor in. Dat is weinig authentiek.'

Het doel van Van Willigen is om de komende vijf jaar 1.000 ondernemers online te helpen. 'Actieve gebruikers die elkaar ondersteunen dat zou super zijn.'