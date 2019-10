Boeren houden extra protestactie bij Hoofdstation Groningen: busverkeer loopt vast

Trekkers in een stoet in Loppersum, op weg naar het Hoofdstation (Foto: Piersma1995)

De aanwezigheid van de trekkers zorgt voor vertragingen in het busvervoer. Bussen op het Hoofdstation hebben moeite met in- en uitparkeren bij de haltes.

Ernstige zorgen

'Qbuzz maakt zich ernstige zorgen', zegt woordvoerder Michel van der Mark. 'Hierdoor loopt de rest van de dag ook in de soep. We zijn volledig overvallen door de situatie.'

Volgens aanwezige fotografen zijn er een kleine 30 trekkers alleen al bij het station. Ook het verkeer rondom het station kan niet om het protest heen, laten mensen op Twitter weten.

'Mensen accepteren het wel'

Willemien Snijder, bestuurslid van boerenorganisatie LTO Oldambt: 'We wilden hier een publieksvriendelijke actie houden, door broodjes met kaas uit te delen. Dat hebben we ook gedaan. En iedereen was daar positief over.'

Totdat er in totaal 28 trekkers op kwamen dagen, en er opstoppingen ontstonden. Snijder: 'Er zouden aanvankelijk maar twee trekkers zijn, dat hadden we ook zo geregeld. Maar gaandeweg raakten steeds meer boeren enthousiast. Die zijn hier vervolgens met z'n dik twintigen naartoe gekomen. Daar heeft men misschien nu even last van, maar overwegend accepteren de mensen het wel.'

Geen contact

Er was vooraf geen contact tussen de gemeente en Qbuzz, vertelt een woordvoerder van de gemeente. 'Dat komt omdat we van tevoren niet wisten dat het om 25 trekkers ging.' Ook de gemeente hield rekening met twee of drie tractoren. Inmiddels probeert de gemeente opnieuw contact te leggen met Qbuzz.

'Toen er nog slechts sprake was van twee trekkers', zegt Snijder, 'was de gemeente enorm positief. Ze wilden overal aan meewerken.'

Overal vandaan

De boeren die zich verzamelden op het station komen uit diverse delen van onze provincie, waaronder Loppersum.

De actie bij het Hoofdstation zal duren tot 17:00 uur.

Voordat de grotere groep trekkers richting Hoofdstation Groningen ging, vroegen enkele boeren al aandacht voor de protestactie in Den Haag. Zij deelden op het station onder andere broodjes uit aan passagiers.

In overleg

'De actie bij het Hoofdstation is goed georganiseerd', zegt verslaggever Sven Jach om 15:30 uur. Hij ziet dat de trekkers langs de Stationsweg parkeren. 'De politie staat hier momenteel het verkeer te regelen. De bussen kunnen er vooralsnog goed langs, alleen de bussen die richting het Emmaviaduct gaan, moeten iets langer wachten.'

Om 16:00 uur is de situatie dus veranderd, doordat bussen moeilijk bij de halte terechtkunnen.

Bussen die richting het Emmaviaduct gaan, moeten iets langer wachten Sven Jach - verslaggever

Lengte niet bekend

Volgens de afspraak tussen gemeente en boeren duurt de actie tot ongeveer 17:30 uur.

De boerenprotesten zijn voornamelijk gericht tegen het reduceren van de veestapel. Dat wordt genoemd als mogelijke maatregel om de uitstoot van stikstof in Nederland in te dammen.

